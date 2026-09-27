Colegio Público de Abogacía presentó anteproyecto de Código Procesal Penal

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El Colegio Público de Abogacía presentó este viernes un anteproyecto de Código Procesal Penal de Santa Cruz, una iniciativa que propone una reforma integral del sistema procesal penal vigente y pretende avanzar hacia un modelo acusatorio, oral y público.

La presentación estuvo a cargo del presidente del Instituto de Derecho Penal de la entidad y autor del escrito, Joaquín Cabral quien estuvo junto a la presidenta de la entidad, Diana Huerga Cuervo y el abogado Javier Stoessel.

Cabral señaló que el anteproyecto se elaboró en un proceso que demandó más de 5 años y refiere a un “sistema acusatorio tan reclamado y anhelado para la provincia” donde el Ministerio Público Fiscal tendría a su cargo la investigación y la acusación, mientras que la defensa ejercerá la contradicción y los jueces estarán concentrados en el control de las garantías y la resolución de los casos.

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Además, señaló que, si se logra contar con un “sistema acusatorio, es el fiscal o el Ministerio Público Fiscal el que investiga y acusa, la defensa ejerce plenamente la contradicción de esa acusación y el juez es el que controla las garantías y finalmente decide”. Hoy el juzgado de instrucción tiene participación en la investigación junto con el fiscal.

La propuesta también prioriza la oralidad en los debates, con audiencias públicas y decisiones adoptadas frente al juez, con participación de las partes y registro audiovisual.

También aborda los cambios en la prisión preventiva, que “quedaría planteada como una medida de última alternativa y sujeta a la existencia de riesgos procesales concretos” como otros aspectos vinculados a la situación socioeconómica de los implicados en una investigación penal. (Agencia OPI Santa Cruz)

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