OSEF denunciará la reventa ilegal de remedios

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(OPI TdF) – La maniobra detectada en plataformas digitales involucra lotes entregados sin costo como Elefax, Pregabalina y Sesaren, afectando los recursos financieros de la prestadora y la seguridad sanitaria pública.

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) formalizará presentaciones penales tras constatar la comercialización clandestina de medicamentos provistos con cobertura del 100% a beneficiarios del sistema asistencial en Tierra del Fuego.

El organismo sanitario detectó ofertas irregulares en redes sociales que ofrecían lotes de psicofármacos específicos: Elefax XR 150, Elefax LP 150, Pregabalina Gador, Pregabalina Plenica, Sesaren XR, Prebictal 75 y Seripan 75.

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Las autoridades de la obra social señalaron que la maniobra vulnera las arcas del sistema público: “la comercialización irregular afecta el patrimonio de la obra social, sostenida con el aporte de sus afiliados, y representa un riesgo para la salud de quienes adquieran los productos por fuera de los canales oficiales, sin controles sanitarios”.

El desvío hacia circuitos informales anula la trazabilidad de los tratamientos médicos y genera un perjuicio económico directo sobre los aportes de los trabajadores estatales fueguinos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)