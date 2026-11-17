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(OPI TdF) – El Ministerio de Energía fijó las instancias de debate para el 21 y 22 de diciembre, buscando actualizar tarifas congeladas desde fines de 2024 e incluir obras en el Valor Agregado de Distribución.

El Ministerio de Energía de Tierra del Fuego convocó a dos audiencias públicas para tratar una actualización en las tarifas del servicio eléctrico provincial. Las instancias de debate reunirán a las prestadoras estatales y cooperativas con usuarios, sindicatos y organizaciones políticas y sociales en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.

La convocatoria oficial apunta a modificar esquemas de precios que permanecen sin cambios desde el cierre de 2024. El cuadro tarifario de la Dirección Provincial de Energía (DPE) rige desde noviembre de 2024, mientras que los valores de la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos de Río Grande Limitada datan de diciembre de 2024.

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En los fundamentos técnicos presentados ante el Gobierno, la cooperativa riograndense justificó la necesidad del ajuste al señalar que el sistema eléctrico atraviesa “por un contexto económico complejo“. La entidad sostuvo que la adecuación resulta indispensable para sostener la normal prestación del suministro en el norte de la isla.

Las obras en Río Grande y el cronograma en Ushuaia

La Cooperativa Eléctrica de Río Grande planteó que el esquema actual del Valor Agregado de Distribución (VAD) omitió financiar un plan de obras de inversión. Por ese motivo, la prestadora solicitó incorporar un programa anual de trabajos sobre las redes de Río Grande para mantener y mejorar la calidad del servicio eléctrico.

El cronograma oficial establece que la primera audiencia tendrá lugar en Río Grande el lunes 21 de diciembre de 2026, a las 12 horas, en las instalaciones ubicadas en Mackinlay 691. Un día después, el martes 22 de diciembre de 2026 a las 12 horas, el Ministerio de Energía realizará la audiencia correspondiente a la Dirección Provincial de Energía en el Salón de Usos Múltiples de la Dirección Provincial de Puertos, situado en Maipú 510, en Ushuaia.

Los interesados en revisar los expedientes tarifarios antes de las audiencias podrán consultar la documentación entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre de 2026. El material estará disponible de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, en las oficinas administrativas del Ministerio de Energía ubicadas en Kayan 151, primer piso, en Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)