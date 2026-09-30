Chubut construirá nuevo acueducto para Comodoro

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(OPI Chubut) – El aval soberano formalizado por el Ejecutivo central habilita el desembolso externo de la banca andina para intervenir la Cuenca del Río Senguer, sumar reservorios de hormigón y renovar estaciones de bombeo electromecánicas.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, confirmó en Comodoro Rivadavia la emisión del Decreto N° 1105/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional otorgó la garantía soberana para acceder a un crédito de USD 150 millones otorgado por la Comisión Andina de Fomento. La operatoria solventa el denominado Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia del Chubut.

El financiamiento externo fija como objetivo operativo mitigar las pérdidas de transporte en la red y optimizar la distribución de agua potable para las poblaciones de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento. Con la firma del instrumento legal nacional, la administración provincial inicia la fase de adjudicación formal y la liberación del anticipo financiero correspondiente para el despliegue de maquinaria en territorio.

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El gobernador Torres afirmó: “con ese decreto presidencial, que no es ni más ni menos que la garantía soberana para ese financiamiento, automáticamente se adjudica, se paga el adelanto financiero y la obra comienza”. Asimismo, el mandatario agregó: “El dinero ya está, se hace el adelanto y se empieza. El objetivo es demostrar que las cosas se pueden hacer bien y que las obras se empiezan y se terminan como corresponde”.

Especificaciones técnicas del Plan Galina

La traza proyectada comprende el tendido de un conducto troncal de 40.850 metros de extensión longitudinal. La conducción utilizará tuberías de entre 1.000 y 1.100 milímetros de diámetro diseñadas para enlazar hidráulicamente las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso. El diseño de ingeniería contempla la instalación de cuatro bypass de vinculación, válvulas de gran porte, mecanismos antiariete y cámaras de control sectorizadas.

El plan de obras estipula incrementar el almacenamiento en el nodo Cerro Arenales a través de dos cisternas nuevas de hormigón armado con capacidad individual de 15.000 m³, estructura que elevará la reserva total de ese punto a 45.000 m³. La intervención concluye con el reemplazo de los antiguos motores a combustión en las estaciones Valle Hermoso y Cerro Dragón por tres electrobombas de 1.000 kW con variadores de frecuencia. (Agencia OPI Chubut)