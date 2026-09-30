Secuestran la camioneta de Máximo Kirchner en San Luis

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La Policía de San Luis incautó la camioneta Honda CR-V que conducía el legislador tras activarse una alerta judicial vinculada a la causa Hotesur en un puesto de control limítrofe provincial.

Efectivos de la Policía de San Luis demoraron al diputado nacional Máximo Carlos Kirchner e incautaron el vehículo en el que se desplazaba tras constatar una orden de secuestro emanada por la Justicia Federal en el marco de la causa Hotesur. El procedimiento se concretó en el puesto de control limítrofe de la localidad de Justo Daract, en un retén vial sobre los accesos jurisdiccionales.

El sistema de seguridad del Anillo Digital Federal disparó la advertencia sobre la camioneta Honda CR-V, tipo SUV, informada con pedido de secuestro vigente librado mediante oficio judicial dentro del expediente que investiga las operaciones de la firma familiar vinculada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los registros de las cámaras de monitoreo confirmaron que el rodado figura registrado formalmente “a nombre de Máximo Carlos Kirchner” y que el propio legislador nacional conducía la unidad al momento de ser interceptado por la autoridad policial.

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El parte de las fuerzas de seguridad consignó que la detención vehicular ocurrió “pasadas las 14 de este miércoles en uno de los ingresos a la ciudad de San Luis“, instante en que los uniformados procedieron a verificar la manda judicial comunicada por los sistemas interjurisdiccionales. El dirigente, quien viajaba hacia la provincia de San Juan para mantener encuentros con militantes y dirigentes partidarios, permaneció demorado varios minutos en la dependencia de control mientras los agentes formalizaban la retención preventiva del automotor a la espera de un transporte alternativo.

La incautación de la SUV conducida por el titular del Partido Justicialista bonaerense se sumó a las medidas restrictivas ejecutadas sobre el patrimonio familiar, concretadas exactamente veinticuatro horas después del secuestro de otra camioneta asignada a la titularidad de Cristina Kirchner. (Agencia OPI Santa Cruz)