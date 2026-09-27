La CAAE trató la resolución sobre aires acondicionados

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(OPI TdF) – El plenario número 648 del organismo aduanero abordó la secuencia técnica nacional de producción ante las medidas gremiales anunciadas por el sindicato metalúrgico, junto a contratos de manufactura para Renacer y medidas judiciales de Australtex.

La Comisión para el Área Aduanera Especial celebró su 648ª reunión en Casa de Gobierno, bajo la presidencia de la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man. El encuentro concentró a delegados de la Dirección General de Aduanas, la UOMRA, la UIF, AFARTE, CAFIN, ASIMRA y el Ministerio de Economía de la Nación para definir autorizaciones de manufactura, procesos operativos y litigios fabriles en Tierra del Fuego.

El temario abordó la Resolución Nº 351/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, norma que aprobó la secuencia de operaciones para fabricar aires acondicionados. Frente al informe técnico de la Dirección General de Industria provincial, la representación de la UOMRA ratificó su rechazo al esquema productivo y anticipó la adopción de medidas gremiales en defensa de sus derechos laborales.

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La discusión técnica coincidió con planes de manufactura de equipos de climatización domiciliaria. Athuel Electrónica fijó la producción de cinco modelos de la marca Electra para fines de mes o principios de octubre, mientras Radio Victoria Argentina programó la salida al mercado de una unidad Hitachi el 2 de octubre de 2026.

La CAAE autorizó producción a façón por 80.000 unidades en Ushuaia

El plenario avaló el acuerdo de complementación productiva entre New San S.A. y la Cooperativa de Trabajo Renacer Ex Aurora Ushuaia Ltda. en la capital fueguina. La operatoria contempla la inserción manual de componentes en placas electrónicas y el ensamblado de cajas eléctricas para 80.000 aires acondicionados entre los meses de octubre y diciembre, bajo la fiscalización técnica directa de la Dirección General de Industria.

En el rubro textil, el cuerpo convalidó el informe de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación que autorizó a la firma Australtex S.A. el empleo de insumos nacionales asignados al primer semestre de 2026. Asimismo, el plenario tomó notificación formal del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitido el 27 de agosto de 2026, el cual dejó firme la medida cautelar concedida a la compañía textil en diciembre de 2024.

El segmento de autopartes sumó la validación de acreditaciones de origen tramitadas por Famar Fueguina para módulos electrónicos vehiculares con destino a distintas terminales automotrices. La comisión aprobó tres inicios de producción a la empresa Mirgor para la fabricación de grupos de climatización automotriz orientados a un modelo nacional en etapa previa de lanzamiento, esquema que incorporó diseños de desarrolladores técnicos externos al polo fueguino.

La secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, expuso al cierre del plenario: “desde la CAAE debemos acompañar el desarrollo industrial, pero también señalar los procesos que afecten el empleo, la capacidad productiva y el valor agregado en Tierra del Fuego. Esta discusión no es solo técnica, define qué industria queremos. Necesitamos un sector que incorpore tecnología, diversifique su producción y preserve los puestos de trabajo“. (Agencia OPI Tierra del Fuego)