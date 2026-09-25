Ignacio Torres en pausa vial y los pozos de Salamanca

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(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Por razones de cobertura periodística me tocó transitar de ida y vuelta el trayecto Trelew-Comodoro Rivadavia. Algo que noté de manera destacadísima es el deterioro general de las rutas, la falta de señalamiento, de demarcación y en algunos tramos como el de Trelew – Madryn, la “construcción eterna”, cortes, desvíos, trazabilidad incompleta etc. Pero lo más grave es la destrucción total que tiene la ruta saliendo de Comodoro hacia Madryn en los primeros 80 o 100 kms transitando por la denominada “Pampa de Salamanca”.

Pozos de profundidades importantes, de los más variados tamaños, en muchos casos entra una rueda de un auto mediano o chico, diseminados por toda la ruta, como si se tratara de un camino bombardeado de Ucrania, ponen en riesgo a todos los que por allí transitan.

En una vía obligada de casi 400 kms de la nada misma y la ruta es una trampa mortal. No existe ningún tipo de sensibilidad ni preocupación del gobierno nacional y provincial por impedir que la gente se mate en esa ruta de la desidia que por cuestiones de jurisdicción, pero básicamente de plata, el insensible gobierno nacional no hace nada y el gobernador Ignacio Torres, tan ocupado por su campañita política, ignora.

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Los pozos de Salamanca, como he rebautizado la mítica ruta, nunca en las últimas décadas estuvo así de destruida. Es una vergüenza para Chubut que el turismo y la logística deba transitar por un lugar que pone a los conductores a jugar a la ruleta, solo que con cinco balas. Y si por alguna razón, alguien del gobierno intenta sacarse el lazo de la responsabilidad, no lo va a lograr, porque esa ruta está en la provincia, por allí transitamos a diario y quien maneja son familias de Chubut a las que el gobernador Torres le dice que está trabajando por ellos.

Para muchas trapisondas políticas provincia y nación se ponen de acuerdo, logran las manos, los permisos, las aprobaciones y los fondos: para cuidar al ciudadano no. ¿Para qué están los diputados nacionales y los senadores?, para rosquear en beneficio propio y de sus partidos. Nadie hace una denuncia penal contra el gobernador Torres y el presidente Milei como máximos responsables de este crimen, porque esa es la calificación que tiene dejar que un lugar de tránsito cuyo cuidado y preservación es obligación del Estado, sea una trampa mortal para la vida de la gente.

Claro, uno entiende que Ignacio Torres no circula por Pampa de Salamanca ni pasa por Garayalde, el vuela por encima de todo y sacando los pozos de aire que afectar al Lear, no hay allí huecos físicos, profundos, que te saquen de la ruta, rompan el tren delantero y produzcan vuelcos o choques de frente en ese Salsipuedes que ha transformado a dla ruta 3 en Chubut.

Eso lo entendemos, lo que ni podemos entender es la incapacidad de servir mínimamente a la gente que los votó y si el desquiciado presidente que tenemos, roba la plata de las rutas para asegurar el déficit, nuestro gobernador tiene la obligación de, al menos en lo que a Chubut respecta, velar por la vida de los chubutenses y no ser una pieza más de esta corrupción política maldita que nos olvida cuatro años y se acuerda en los últimos meses de una elección, cuando salen a prometer que no cumplieron ni cumplurán, solo para renovar la beca. (Agencia OPI Chubut)