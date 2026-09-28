Comienza el 62º Coloquio de IDEA en Mar del Plata

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El encuentro empresarial convoca al gabinete nacional para debatir competitividad en Mar del Plata, aunque la agenda oficial elude metas cuantitativas de inversión y precisiones fiscales ante el plan de ajuste macroeconómico.

El 62.º Coloquio de IDEA abrirá sus deliberaciones en la ciudad de Mar del Plata con un temario centrado en la proyección económica a 20 años, según una comunicación oficial preliminar de la entidad empresaria. La convocatoria institucional busca enlazar el actual proceso de disciplina macroeconómica con compromisos privados de capital, en un escenario donde la organización cursó invitaciones formales al presidente de la Nación, Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno.

La agenda corporativa no consigna montos de inversión proyectados, metas de exportación ni partidas presupuestarias vinculadas a la actividad productiva. El esquema formal se estructura sobre cuatro postulados genéricos: megatendencias globales, estabilidad institucional, competitividad y desarrollo de capacidades laborales mediante educación. La falta de cálculos técnicos o matrices tributarias explícitas en el documento preliminar limita el debate a una declaración de intenciones frente al ajuste fiscal en curso.

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El titular del encuentro y directivo financiero expuso la postura del establishment bancario ante la marcha del programa monetario. “Estamos trabajando sobre las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad en el tiempo. El desafío que tenemos por delante es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo”, afirmó Fabián Kon, presidente del 62º Coloquio de IDEA y CEO del Grupo Galicia.

La cumbre prevé además la exposición de modelos económicos internacionales con el propósito de diseñar pautas adaptables a la plaza local. No obstante, el reporte de la entidad organizadora omite documentar los sectores industriales específicos, las exenciones impositivas en debate o los flujos de divisas necesarios para reactivar la capacidad instalada. La discusión entre el funcionariado nacional y la cúpula corporativa transcurrirá sin compromisos cuantificables de financiamiento productivo en las minutas previas.

La conducción del foro insistió en blindar el equilibrio macroeconómico como condición previa para habilitar desembolsos privados en el mercado interno. “La propuesta de esta edición es considerar a la estabilidad macroeconómica como el punto de partida para construir una agenda de largo plazo que permita atraer inversión, aumentar la productividad, generar empleo formal, desarrollar talento y mejorar de manera sostenida la calidad de vida”, agregó Kon al fijar la posición patronal antes del inicio de las deliberaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)