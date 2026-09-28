Estados Unidos declara la emergencia por un temporal

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Las gobernaciones de Nueva York y Nueva Jersey activaron decretos de emergencia ante inundaciones y vientos costeros que provocaron más de 400 cancelaciones aéreas e interrumpieron la red eléctrica a 130.000 abonados.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y las autoridades estatales de Nueva Jersey formalizaron la declaración del estado de emergencia tras el impacto de una potente tormenta nor’easter que causó la muerte de una persona, dejó a más de 130.000 usuarios sin energía eléctrica y forzó la cancelación de más de 400 vuelos en la costa este de Estados Unidos.

El reporte oficial confirmó el deceso de un operario de 56 años perteneciente a la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA), quien perdió la vida el sábado tras la caída de un árbol en un estacionamiento de Brooklyn. La víctima ingresó sin signos vitales en el Hospital Brookdale University, mientras los servicios de auxilio asistieron a otras cuatro personas que sufrieron heridas en el mismo distrito metropolitano bajo circunstancias análogas.

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La medida administrativa excepcional dispuesta por Hochul abarca los condados de Bronx, Kings, Nassau, Manhattan, Queens, Richmond, Suffolk y Westchester. En simultáneo, la administración ejecutiva de Nueva Jersey adoptó idéntica disposición legal frente al avance de anegamientos provocados por marejadas ciclónicas y ráfagas destructivas que derribaron tendidos de distribución en la franja del Atlántico Medio.

El transporte comercial registró severas interrupciones operativas según las métricas de la plataforma de seguimiento FlightAware, que computó miles de demoras concentradas en las terminales de Boston, Nueva York y Filadelfia. La franja geográfica bajo impacto abarcó desde Carolina del Norte hasta la región de Nueva Inglaterra, forzando clausuras preventivas de rutas y perímetros litorales contiguos al mar.

Informes técnicos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense situaron el centro del sistema al sur de Long Island y al este de la zona norte de Nueva Jersey durante el domingo. Las dependencias meteorológicas ratificaron la vigencia de advertencias por persistencia de oleaje crítico, corrientes de resaca e inundaciones costeras adicionales asociadas al desplazamiento lento de la masa climática sobre la costa atlántica. (Agencia OPI Santa Cruz)