Santa Cruz adjudicó el área Sur Río Deseado Este

- Publicidad -

El Poder Ejecutivo provincial formalizó el permiso de exploración hidrocarburífera en la Cuenca del Golfo San Jorge, con inicio de maniobras de pulling este año y perforaciones para 2027.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, rubricó el Decreto N.º 969/26 que otorga a la firma Alianza Petrolera Argentina S.A. el permiso de exploración sobre el bloque Sur Río Deseado Este, ubicado en la Cuenca del Golfo San Jorge. La adjudicación concluye el proceso derivado de una licitación pública nacional e internacional tramitada bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería.

La compañía concesionaria ya registra antecedentes operativos directos en la zona norte del territorio santacruceño. Radicada en la región desde 2001 luego de adquirir las participaciones de los bloques CGSJ-XVI, XVII y XVIII pertenecientes por entonces a Compañía General de Combustibles (CGC), la firma centró su actividad extractiva en los yacimientos Estancia La Mariposa y Lomita de la Costa.

- Publicidad -

En relación con el área recién adjudicada, la operadora mantuvo tareas previas durante el ciclo 2017–2022. En aquel quinquenio, las maniobras de campo estuvieron orientadas al mantenimiento de pozos, sistemas de recuperación secundaria y tareas de optimización de la extracción petrolera, sin que el pliego oficial consignara el desembolso total ejecutado durante ese lapso.

Cronograma de intervención técnica y perforación

El plan de trabajo formalizado prevé una reactivación escalonada sobre la infraestructura de la cuenca. La operadora fijó para noviembre de 2026 el inicio de las tareas de pulling en el bloque La Mariposa, con el objetivo de reacondicionar los pozos existentes antes del despliegue exploratorio de fondo.

La siguiente fase operativa quedó pautada para 2027, momento en que la adjudicataria implementará perforación multilateral en el yacimiento asignado. La técnica contempla la apertura de múltiples ramas horizontales interconectadas a un pozo principal para maximizar la superficie de contacto con las formaciones productivas subterráneas.

Al cierre de este despacho, la cartera energética provincial no difundió el volumen global de compromisos financieros comprometidos en la licitación, quedando la ejecución sujeta a los plazos pautados para el ciclo venidero. (Agencia OPI Santa Cruz)