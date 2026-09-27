Rafecas procesó a ocho acusados por el atentado a la AMIA

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La Cámara Federal y el juzgado de Daniel Rafecas fijaron las pautas procesales para avanzar hacia el debate oral por el ataque de 1994, calificado formalmente como genocidio y crimen de lesa humanidad.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses e impuso embargos de US$ 500 millones a cada imputado, en el marco de la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina perpetrado en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y 151 heridos en la sede de Pasteur 633. La resolución judicial, volcada en un expediente de más de 600 páginas, determinó las responsabilidades materiales e intelectuales en la voladura de la mutual judía e impulsó la aplicación del mecanismo de juicio en ausencia.

La Sala II de la Cámara Federal convalidó la continuidad del procedimiento al rechazar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa oficial. Con esta ratificación de alzada, el trámite judicial aguarda la apelación defensista a los procesamientos para que el tribunal intervenga nuevamente, tras lo cual la causa quedará bajo la órbita de la fiscalía de la UFI-AMIA, las querellas y la defensa con el propósito de formular el requerimiento de elevación a juicio y sortear el tribunal oral correspondiente.

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El dictamen judicial discriminó los roles operativos atribuidos a los acusados. La condición de autores mediatos recayó sobre Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores de ese país; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds. A su vez, la imputación por complicidad necesaria alcanzó a Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, consejero cultural en Buenos Aires desde 1983, y Ahmad Asghari, exagente de inteligencia. El fallo sindicó al agente libanés de Hezbollah Salman Raouf Salman como coordinador de la fase operativa final, consistente en el acondicionamiento de una camioneta Renault Trafic adquirida el 10 de julio de 1994 con 300 kilos de amonal y TNT.

El listado de enjuiciados sumará a Alí Asghar Hejazi, señalado como colaborador del exlíder Alí Jamenei, a quien se le adjudica intervención en los preparativos y la fijación de la fecha del ataque. De concretarse esta incorporación, serán nueve los acusados sometidos a juzgamiento en el marco de una investigación tipificada bajo los cargos de genocidio y crimen de lesa humanidad. (Agencia OPI Santa Cruz)