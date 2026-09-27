Ushuaia fijará normas para monopatines y patinetas

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(OPI TdF) – La iniciativa parlamentaria prohíbe la circulación de rodados eléctricos sobre veredas y traslada exigencias directas de instrucción sobre medidas de seguridad a los comercios dedicados al alquiler de estas unidades.

La concejala Vanina Ojeda ingresó al Concejo Deliberante de Ushuaia un proyecto de ordenanza orientado a fijar un marco normativo sobre la circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VPM). La propuesta abarca monopatines eléctricos, patinetas, monociclos, hoverboards y Segways, con el fin de intervenir sobre el tránsito urbano local ante el avance de estas modalidades de traslado en Ushuaia.

La iniciativa legislativa establece pautas obligatorias de seguridad vial, instancias de concientización y restricciones de tránsito para impedir que estos rodados invadan sectores de uso peatonal exclusivo. El articulado asigna responsabilidades operativas concretas a las casas comerciales que ofrecen estas unidades en alquiler, las cuales deberán proveer a los clientes información técnica y elementos de protección antes de habilitar los desplazamientos.

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El proyecto delimita la aplicación a dispositivos ligeros diseñados para trayectos de hasta 10 kilómetros y velocidades topes inferiores a 25 kilómetros por hora. Frente a las particularidades del trazado urbano fueguino, la autora del expediente remarcó que las pendientes pronunciadas, las ráfagas de viento y la presencia periódica de hielo y nieve en la calzada imponen exigencias técnicas y operativas diferenciadas respecto de otros centros urbanos.

“Ushuaia tiene una geografía y un clima particulares. Por eso necesitamos normas adecuadas para prevenir riesgos y cuidar a quienes circulan todos los días por nuestra ciudad: peatones, conductores, ciclistas y usuarios de estos dispositivos”, sostuvo Ojeda. La edil añadió: “Queremos acompañar formas de movilidad más sustentables y modernas, que pueden ser útiles para muchas personas. Pero esa incorporación tiene que darse con responsabilidad, prevención y respeto por el espacio común. No se trata de prohibir: se trata de ordenar y cuidar, adaptándonos a una realidad de la micromovilidad que ya está presente en nuestra ciudad”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)