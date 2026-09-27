Educación y Salud coordinan los controles de la nueva ficha escolar

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El gobierno santacruceño acordó un cronograma de atención sanitaria preventiva desde octubre para unificar los aptos físicos y esquemas de vacunación de cara al ciclo lectivo 2027.

El Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Salud y Ambiente provincial acordaron la puesta en marcha de un esquema unificado de controles médicos que entrará en vigor el próximo 1° de octubre. La medida busca organizar la atención primaria en los centros asistenciales para aplicar la flamante Ficha de Salud Escolar (FiSE), instrumento que regirá de manera plena desde el ciclo lectivo 2027.

La disposición abarcará a los alumnos pertenecientes a los niveles Inicial, Primario y Secundario en toda la jurisdicción de Santa Cruz. Ambas carteras articularon los circuitos de atención técnica con el propósito de descomprimir la saturación habitual de los efectores públicos previa al inicio de cada período escolar regular.

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El instrumento integrará un legajo sanitario único compuesto por dos instancias obligatorias. Por una parte, registrará los antecedentes clínicos consignados formalmente por los tutores legales de los menores; por la otra, sumará las evaluaciones directas ejecutadas por los profesionales en los centros de salud habilitados.

Esquema clínico y derivaciones especializadas

El circuito sanitario fijado incluye la revisión exhaustiva del esquema de vacunación oficial, la ejecución de un examen físico integral, la valoración clínica de aptitud para prácticas deportivas escolares y un examen odontológico completo. Las autoridades confirmaron que los profesionales intervinientes dispondrán de la potestad técnica para ordenar interconsultas hacia especialidades como oftalmología y fonoaudiología según la patología detectada.

La unificación documental concentrará la totalidad de las constancias de aptitud médica requeridas para la matrícula escolar. Los organismos intervinientes mantienen en reserva la nómina detallada de los centros de salud asignados por localidad y los canales de asignación de turnos previos. (Agencia OPI Santa Cruz)