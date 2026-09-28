Melella envió el proyecto de ley educativa a Legislatura

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(OPI TdF) – El fondo comprometido con el gremio docente tras 46 días de huelga establece asignaciones para infraestructura y tecnología, aunque su cumplimiento efectivo quedó supeditado a los recursos provinciales.

El gobernador Gustavo Melella remitió a la Legislatura provincial el proyecto de ley caratulado “Financiamiento Integral del Sistema Educativo“. La iniciativa legislativa crea una partida específica orientada a cubrir erogaciones operativas del área escolar en Tierra del Fuego y busca consolidar aportes sostenidos a lo largo de un período de 5 años.

Un total de 46 días de paro docente protagonizó el SUTEF antes de que el Ejecutivo asumiera el compromiso de formalizar esta norma ante el Parlamento fueguino. El proyecto institucionaliza el esquema presupuestario convenido con la entidad gremial para destrabar el conflicto y reanudar la actividad en los establecimientos educativos.

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Al menos el 50% de los fondos integrados al esquema financiará el salario docente de la provincia. La normativa asigna además un 25% para mantenimiento, servicios y mejoras de infraestructura escolar, y fija un piso mínimo del 15% destinado a equipamiento tecnológico, recursos y herramientas didácticas. El porcentaje restante de la cuenta especial cubrirá contingencias, necesidades tecnológicas adicionales y prioridades operativas del sistema escolar.

Una pauta fiscal del 7,8% del Producto Bruto Geográfico representa la meta de inversión fijada por la administración provincial dentro del texto remitido. No obstante, la redacción oficial determinó que la ejecución de dicho porcentaje “estará condicionado por la evolución de la economía y la disponibilidad efectiva de recursos de la Provincia“. (Agencia OPI Tierra del Fuego)