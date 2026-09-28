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Aunque el índice mensual descendió al 1,7% en agosto, el proyecto de Presupuesto 2027 elevó la proyección anual al 29% y postergó la meta de un dígito inflacionario hasta 2029.

El presidente Javier Milei y el empresario Elon Musk cruzaron respaldos públicos en la red social X tras difundirse que el Índice de Precios al Consumidor medido por el INDEC marcó una suba del 1,7% en agosto de 2026. La cifra oficial representó el registro mensual más bajo en 14 meses frente al 25,5% heredado en diciembre de 2023, un sendero atribuido al freno de la emisión monetaria para financiar el déficit del Tesoro.

El cruce digital comenzó cuando Musk compartió un posteo de la cuenta Rothmus con la frase “Bravo Milei!”, destacando la desaceleración del índice de precios minoristas. Minutos después, el jefe de Estado reposteó el intercambio con la expresión textual “FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio, muchachos…CIAO!”, sumando otro hito retórico al vínculo personal y comercial sostenido con el magnate estadounidense mediante reuniones previas y anuncios de interés inversor.

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En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la variación de precios alcanzó el 21,3%, mientras que el registro interanual retrocedió hasta el 33,5% a nivel nacional. La baja mensual consolidó una compresión frente a los picos de inicio de mandato, convalidando una trayectoria descendente en el índice general de precios elaborado por el organismo oficial de estadística.

La corrección de metas en el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo expuso que la reducción del costo de vida avanzará a un ritmo menor al proyectado originalmente. El equipo económico recalculó al alza los números oficiales y postergó el objetivo de alcanzar una inflación de un dígito anual hasta el año 2029, admitiendo una mayor persistencia en el proceso inflacionario.

Las nuevas proyecciones presupuestarias corrigieron la estimación de inflación para todo 2026 del 10,1% previsto inicialmente a un 29% anual. Para 2027, el recálculo oficial elevó la previsión inflacionaria del 5,9% al 18%, mientras que para 2028 el cálculo técnico pasó del 3,7% al 10%, cerrando el esquema plurianual de metas macroeconómicas. (Agencia OPI Santa Cruz)