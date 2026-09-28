Gustavo Melella cuestionó la reforma de la Zona Fría

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(OPI TdF) – El Ejecutivo provincial advirtió que el esquema tarifario nacional excluye los costos de transporte y distribución del beneficio energético, mientras mantiene las partidas locales de GLP y créditos del banco estatal.

El gobernador Gustavo Melella cuestionó las modificaciones técnicas introducidas en el régimen de la Ley de Zona Fría. La administración central aplicará la bonificación exclusivamente sobre el precio de boca de pozo del gas y excluirá los componentes de transporte y distribución de la tarifa final en Tierra del Fuego.

El mandatario provincial calificó la reforma impulsada por el Gobierno nacional como un recorte directo del esquema de subsidios energéticos. “Es una medida de ajuste que reduce el alcance real de la Zona Fría. Aunque Tierra del Fuego siga dentro del régimen, la bonificación se calculará sólo sobre el precio del gas y dejará afuera el transporte y la distribución. En nuestra provincia, esos costos también pesan en la factura. No alcanza con mantener el nombre del beneficio si se achica su cobertura y se traslada una parte mayor del costo a las familias“, sostuvo Gustavo Melella.

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La administración provincial sostiene instrumentos fiscales propios frente al incremento de los cuadros tarifarios y el costo de vida:

Cobertura de subsidios para la adquisición de Gas Licuado de Petróleo ( GLP ) envasado.

) envasado. Financiamiento crediticio para la conexión intradomiciliaria a la red troncal de gas natural.

Programas de alivio financiero a través del Banco de Tierra del Fuego.

“Cuando una familia no llega a cubrir el costo de un servicio esencial, el Estado tiene que estar presente. Por eso sostenemos el subsidio al GLP y, al mismo tiempo, facilitamos que quienes tienen la red frente a su casa puedan conectarse al gas natural con financiamiento y condiciones accesibles“, detalló el titular del Ejecutivo fueguino.

El Gobierno nacional recibió la intimación formal del gobernador para informar el impacto tarifario exacto de la normativa sobre los usuarios patagónicos. “Estamos hablando de un servicio esencial en una provincia donde calefaccionarse no es un lujo. Es injusto que, en vez de proteger a las familias frente a una necesidad básica, se avance con una medida que encarecerá sus facturas. El Gobierno nacional debe hacerse cargo de las consecuencias de esta decisión“, afirmó el mandatario. (Agencia OPI Tierra del Fuego)