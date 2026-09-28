Comodoro Rivadavia implementará el Boleto Combinado

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La disposición técnica municipal alcanzará a los trayectos urbanos y suburbanos mediante validación electrónica directa, en cumplimiento del esquema regulatorio fijado por la normativa comunal vigente sin trámites presenciales adicionales.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia dispondrá la operatividad del sistema de Boleto Combinado en el transporte público local a partir del jueves 1° de octubre, con cobertura en la totalidad de las líneas urbanas y suburbanas de la ciudad petrolera.

La acreditación del beneficio operará mediante validación automática en las terminales y validadoras de la tarjeta SUBE, suprimiendo gestiones de empadronamiento presencial por parte de los usuarios, conforme a los términos normativos de la Ordenanza N° 15.889/21.

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La Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones ratificó la culminación de la fase operativa al señalar que “ya finalizó el proceso de parametrización del sistema SUBE a nivel nacional, por lo que el Boleto Combinado se aplicará automáticamente”.

El nuevo cuadro operativo queda sujeto a las especificaciones técnicas completadas por el área nacional de transporte sobre los recorridos y frecuencias del servicio concesionado local. (Agencia OPI Chubut)