Neuquén recibe a la cúpula del FMI por el futuro de la deuda

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El oficialismo trasladó la negociación financiera a los campos petroleros patagónicos para respaldar los próximos vencimientos.

La administración central modificó el escenario de las auditorías internacionales para mostrar activos físicos. Este martes 28 de julio de 2026, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aterrizó en el área Loma Campana en Neuquén. El objetivo del Ejecutivo es claro. El Gobierno busca exhibir a Vaca Muerta como la principal maquinaria generadora de dólares para garantizar el pago de la deuda pública.

La funcionaria internacional llegó al principal pozo activo de la cuenca pasadas las 10:30, tras un operativo de traslado que combinó aviones y helicópteros. El titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, escoltó a la titular del organismo durante todo el trayecto aéreo. El titular de la cartera financiera pretende apalancar el programa económico demostrando la capacidad productiva y exportadora del sector energético nacional.

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La comitiva fue recibida en tierra por el CEO de YPF, Horacio Marín, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Bajo un estricto operativo de seguridad desplegado en la zona y los accesos aeroportuarios, la delegación inició una recorrida por las áreas de perforación. La agenda oficial incluyó reuniones herméticas con los principales directivos de las empresas operadoras radicadas en la región patagónica.

3 claves para entender esta medida:

Kristalina Georgieva auditó personalmente la extracción de hidrocarburos en el núcleo productivo Loma Campana .

auditó personalmente la extracción de hidrocarburos en el núcleo productivo . Luis Caputo e YPF coordinaron la exhibición de los pozos como aval físico frente a los compromisos externos.

e coordinaron la exhibición de los pozos como aval físico frente a los compromisos externos. La cuenca neuquina se posiciona como la única usina capaz de inyectar las divisas exigidas por el organismo de crédito.

¿Qué busca el FMI en los pozos petroleros de Neuquén?

La principal causa del desembarco del organismo multilateral en la Patagonia responde a la necesidad de comprobar la capacidad real de generación de divisas de la Argentina. El efecto directo de esta evaluación recaerá sobre las exigencias de acumulación de reservas netas. La administración central intenta convencer a los auditores externos de que el superávit comercial energético sostendrá la estabilidad del mercado cambiario.

“La industria energética es uno de los principales sectores que apuntalan la economía del país”, ratificó la directora gerente del FMI al observar las operaciones de la principal cuenca no convencional.

¿Cómo impacta la actividad petrolera en los vencimientos de deuda?

El modelo económico oficial proyecta que el saldo exportador de las petroleras funcionará como el colateral del programa financiero. Esto se debe a que la balanza energética se convirtió en el único flujo constante de dólares comerciales que puede captar el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El Ejecutivo apuesta a que estas divisas cubran directamente el pago de capital e intereses pautados para los próximos trimestres. (Agencia OPI Santa Cruz)