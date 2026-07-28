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(Por: Rubén Lasagno) – No hay indicios claros de que Claudio Vidal se haya convertido al anarcocapitalismo o abrace las ideas de la Libertad Avanza, por lo tanto, las imágenes que arrecian en los medios donde el gobernador de Santa Cruz parece el bastón presidencial de Milei lo podríamos definir con un pacto de gobernabilidad mutua. Vidal entrega diálogo político, evita sumarse al bloque de gobernadores confrontativos y busca mantener la paz en una provincia históricamente conflictiva; a cambio, Milei le garantiza el oxígeno financiero necesario para pagar sueldos y concesiones claves para la industria local como minería, petróleo, pesca etc. Es decir, a primera vista es política transaccional en su estado más puro.

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En el barrio cuando alguien cambiaba totalmente su actitud y capitulaba ante la posición del otro decíamos “se bajó los pantalones” con toda la mala intención de mostrar la actitud de sumisión de uno, de rendimiento incondicional al otro y las connotaciones que tiene teóricamente el acto de sodomía implícita.

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Aparentemente, el acercamiento entre el gobernador Claudio Vidal y el presidente Javier Milei responde fundamentalmente a una necesidad de supervivencia financiera y de gestión, más que a una asimilación ideológica o un “travestismo político“. Al analizar los datos duros y los movimientos de ambos mandatarios, el fenómeno se explica como un pragmatismo coyuntural y estructural.

Vidal, de origen sindical-peronista y Milei, de corte libertario, han encontrado puntos de necesidad mutua que obligan a dejar de lado la retórica partidaria. Entre estos factores están los déficit estructurales complejos que arrastran ambas Cajas en Santa Cruz sin disimular que Vidal necesita fondos de Nación para mantener la gobernabilidad y evitar un estallido social en esta provincia, espanto que rondó Santa Cruz tras la última crisis que lo puso contra las cuerdas como fue el conflicto policial y otro eternamente presente, como el de los docentes en la provincia.

Dependencia es igual a pérdida de maniobra

La prueba más clara de esta dependencia ocurrió recientemente cuando en marzo de 2026, el gobierno de Milei autorizó un desembolso de 100.000 millones de pesos en concepto de anticipo financiero para que Santa Cruz pudiera pagar sueldos y jubilaciones. Este rescate, que la provincia debe devolver mediante retenciones de coparticipación con una tasa del 15%, demuestra que Vidal no tiene margen fiscal para enfrentarse al Ejecutivo Nacional. En este marco la confrontación ideológica es un lujo que la tesorería provincial no puede pagar.

Existen áreas donde las visiones de Vidal y MiIlei coinciden por motivos completamente distintos, generando un “ganar-ganar” político. Me refiero a las áreas maduras de YPF sobre las cuales Vidal logró el visto bueno de Milei para que la provincia recupere áreas hidrocarburíferas convencionales que YPF mantenía inactivas o con baja inversión. El desastre posterior con los niveles de desocupación en zona norte y el mal manejo de la crisis y los retardos en el ingreso de nueva producción, excede a Mieli y es responsabilidad absoluta del gobernador que no ha podido articular una solución efectiva a esos problemas.

La anatomía de la sumisión. Por qué “el apretón de guante” de Vidal a Milei es un ruego de supervivencia política – Foto: Prensa de Gobierno

Para Milei y la nueva conducción de YPF, esto es positivo porque le permitió desprenderse de activos de baja rentabilidad para concentrarse en Vaca Muerta. Para Vidal (ex líder del gremio petrolero), en principio fue una victoria política que le permitió planificar la entrega de esas concesiones a las Pymes con el objeto (y el discurso) de reactivar el empleo y mejorar la recaudación en concepto de regalías, lo cual, claro está no ha podido plasmar en la realidad.

Es importante recordar cómo llegó Vidal al poder. Logró quebrar décadas de hegemonía kirchnerista en Santa Cruz liderando un frente provincial muy heterogéneo que inclusive como es el caso de Encuentro Ciudadano, defensores a ultranza de la transparencia y críticas permanentes al kirchnerismo, terminó compartiendo las mismas o peores prácticas con el SER dentro del denominado frente “Por Santa Cruz”.

El liderazgo de Vidal en Santa Cruz es de neto corte sindical, tanto en lo procedimental como en lo conductual, por lo tanto, su discurso estuvo siempre fundado en el mensaje del cuidado de las fuentes de trabajo como el petróleo, la pesca, YCRT etc, es decir, promover la actividad económica territorial, por fuera de cualquier “pureza doctrinaria” que de hecho no tiene, aún cuando se diga de origen “peronista” y esté fundado en la más básica doctrina kirchnerista, lugar donde adoptó su escasa formación política.

Por lo tanto, lo que implementa hoy Claudio Vidal es ni más ni menos que una estrategia sindical; se sienta a negociar con la patronal (Milei) para obtener los recursos que necesita la provincia, a fin de tapar los agujeros negros de la economía que heredó y la que provocó por mamo propia, pero a diferencia de su experiencia gremial, no puede quemar cubiertas ni cortar rutas, entonces su única fuerza se limita al “cambio de favores políticos” que en el más rancio lenguaje político es el “tome y daca” de las manos en el Congreso, entre otros apoyos que está obligado a darle al presidente, con la icónica foto de Vidal sentado a la izquierda del presidente Javier Milei en un acto público donde los gobernadores fondo-dependientes fueron arriados al redil libertario para que la gente no tenga dudas, quién es quien en el concierto del poder nacional y obviamente, quién es el que lleva la voz cantante.

Por lo tanto no se sabe bien si estamos ante la “mileísación de Claudio Vidal”, porque en ese caso va a ser obvio y fundamental el abroquelamiento del único legislador que tiene LLA en Santa Cruz Jairo Guzmán, con los diputados y senadores oficialistas que responden (a veces) a Vidal, dado que el compromiso asumido por éste ante el gobierno nacional le restringe las decisiones al gobernador (de ahora en más) de votar en disidencia.

La pregunta que nos hacemos es ¿Cuál va a ser la actitud del gobernador en la campaña política 2027? ¿Alineará su tropa con los objetivos de Guzmán o “lo combatirá” con pirotecnia verbal, pero en la práctica será funcional a los objetivo de Milei en su propio territorio?.

Sabemos que Jairo Guzmán no tiene vuelo político en Santa Cruz y solo está anclado al proyecto de Milei al que ni siquiera puede representar desde lo conceptual, pues carece de las condiciones intelectuales para desarrollar ideas como las que impulsa el presidente. Guzmán es solo “un cumplidor del órdenes de Karina” y en ese marco, el kirchnerista-libertario de Santa Cruz hace y seguirá haciendo lo que le ordenen del nivel nacional. Y si eso implica asociarse con Vidal, lo hará sin preguntarse por qué.

No sería raro, entonces, que así como hoy Vidal decidió alinearse institucionalmente con el gobierno nacional por razones de “necesidad y urgencia”, el año que viene veamos una campaña con control de daños, mucho chisporroteo mediático, pero en el fondo, nos demuestre que la realidad política del gobernador que hace un año y medio criticaba a Milei, lo tenga en el lado oculto de su gestión, como un pulmotor, sin el cual, la vida política del SER como proyecto politico, no sea posible. (Agencia OPI Santa Cruz)