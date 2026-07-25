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(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno de Claudio Vidal reanimó a una empresa kirchnerista que fue las delicias de Alicia Kirchner, Raúl Cantín, Pablo Grasso y Roberto Giubetich en la obra pública provincial, con mancha indelebles de mala praxis, millonarios contratos inconclusos y una empresa con lunares negros en sus antecedentes a lo largo de los últimos 20 años, a pesar de ser una firma con mucha antigüedad, creada en 1980.

PROALSA SRL ha sido parte del historial de la obra pública en Santa Cruz y no precisamente la más transparente. Hoy actúa como contratista de obra pública encargada de la obra civil e infraestructura de una planta de alimentos balanceados que construye el IDUV para Santa cruz Puede SAU, una falacia administrativa del gobierno que con la creación de esta absurda y opaca “sociedad” elude controles argumentando que “no es el Estado”, pero se vale de los fondos públicos para funcionar, como es el caso de esta obra con inversión del Fondo UNIRSE.

De acuerdo a la información difundida por el gobierno, adjudicó oficialmente la Licitación Pública N° 04/IDUV/2026 para la ejecución de la obra de la futura Planta de Alimentos Balanceados Santa Cruz Puede, adjudicada a la empresa PROALSA S.R.L., “que presentó la única oferta en el proceso licitatorio y cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego” dice el propio gobierno. El monto es de $1.560.917.911,72, según la resolución emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

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Los negocios de antes ¿Volvieron?

Vamos a repasar aquí solo algunos (malos) ejemplos de quién es PROALSA SRL la empresa favorita del actual gobierno provincial de Claudio Vidal, que se suma a la lista de los gobiernos K que mantuvieron a esta empresa en todas y cada una de las obras que se hicieron durante la gestión de Julio De Vido y José López con fondos nacionales y provinciales, tanto en el ámbito provincial como municipal.

Volvió PROALSA SRL la favorita de Giubetich y el kirchnerismo que sigue facturando a pesar de los incumplimientos y sus malos antecedentes de cobrar y no terminar las obras

Mediante la Resolución N° 154/2025 del IDUV bajo la actual gestión de Claudio Vidal, PROALSA SRL ganó la Licitación Pública N° 07/IDUV/2024 para edificar “soluciones habitacionales en el Sector 4 de este populoso barrio de Río Gallegos”. El monto total adjudicado fue de $ 1.367.652.570,73 por presentar la propuesta más conveniente. La obra aún está terminar.

En el año 2014 bajo la intendencia de Raúl Cantín (FPV) en Río Gallegos, el municipio decidió repavimentar un tramo de la Av San Martín en nuestra ciudad, pagó más de 60 millones de pesos de ese tiempo y a menos de tres meses los pozos eran cráteres en la obra mal hecha pero bien pagada por el intendente K. La empresa contratada no fue otra que PROALSA SRL.

Tambien bajo la gestión de Raúl Cantín la municipalidad inció el “Plan de 250 Viviendas” en el sector de la Armada Argentina y ras correr un río de plata el programa nunca se terminó y quien era la empresa constructora top de las preferencias kirchneristas era PROALSA SRL.

Hay más

El 21 de noviembre de 2019 en OPI Santa Cruz publicamos un informe de investigación donde señalamos que en la Municipalidad de Río Gallegos, se abrieron sobres para adjudicar la segunda etapa de la obra pluvial de esta ciudad y el Intendente de entonces Roberto Giubetich anunció con una amplia sonrisa que la “única interesada” fue la firma PROALSA SRL, en este caso favorecida con un contrato de $ 149.991.907,11 pesos, (sobre 151.081.533,12 pesos del presupuesto oficial) 10 meses de plazo, con el antecedente de haber realizado el primer tramo del denominado proyecto Cuenca Sarmiento, por una suma cercana a los 300 millones de pesos sobre los cuales recayeron sospechas de sobreprecios y otras cuestiones que el gobierno nacional de Mauricio Macri nunca se dedicó a investigar.

Giubetich dijo las palabras mágicas, que hoy 2026 repite el gobierno de Claudio Vidal: ¿Única interesada PROALSA SRL como dijo el intendente?. Como no somos muy proclives a creer en las coincidencias en temas de obra pública, Roberto Giubetich fundador de esa frase, es el constructor/asesor del gobernador Claudio Vidal que hoy revive a PROALSA SRL, bajo la misma exclusividad de contrato.

Pero en el 2019 y de acuerdo a nuestra investigación, Roberto Giubetich había mentido; no era la única oferente la empresa amiga del gobierno; el entonces intendente de la capital recibió un pedido expreso y por escrito de otras constructoras pidiendo más tiempo en la licitación no le hizo lugar al pedido y “decidió” dejarle cerrado el negocio a Pablo Grasso, antes de irse.

El 14 de noviembre de 2019 la empresa RTS Ingeniería SA le envió nota a la Dirección de Obras Públicas del municipio de Río Gallegos, quejándose que la falta de información oficial no le permitía intervenir en el proceso licitatorio y recordándole al municipio que se debe “contar con un acto jurídico claro e igualdad de oportunidades para posibles oferentes”, decía el texto, indicando que este principio estaba vulnerado desde el inicio al no cumplirse los plazos mínimos exigidos por ley y concluye que de ello conforma una situación anormal que afecta a todo el proceso licitatorio.

Otra fue Consur SA que el 19 de noviembre le cursó nota a Giubetich pidiendo prorrogar la apertura de sobres en la licitación Nº 18/19 publicada en el Boletín Oficial. Y en el mismo sentido lo hizo ACRI SA, la cual estaba en condiciones de ofertar y rehusaba bajarse de la licitación, pero finalmente y por razones que nunca conocimos, esta última firma accedió a dejarle el camino libre a PROALSA SRL a pedido del Intendente Roberto Giubetich.

Todo armadito

Tal vez por esas extrañas coincidencia a las que aludimos, o tal vez no, pero dos Inspectores de las Obras pluviales en Río Gallegos en ese momento eran: Paola de Gaetano y Ramón Humano. Ambos lo eran también de otras obras que la municipalidad de Giubetich tenía a PROALSA SRL como favorita, como eran el pozo de bombeo, viviendas, red eléctrica, red de agua, teatro municipal etc.

Pero lo que descubrimos en esa investigación fue que Paola de Gaetano era Directora de Obras Públicas de la Municipalidad y a su vez, empleada de la empresa PROALSA SRL; es decir, atendía en ambos lados del mostrador: controlaba y ejecutaba. Y por estas actividades de inspectora cobraba increíbles horas extras que las fuentes aseguran rondan los 200 mil pesos mensuales, de esa época (2019)..

En aquella oportunidad el Intendente Roberto Giubetich junto con el Secretario de Gobierno Jorge Caminiti, el Secretario de Hacienda Leandro Fadul y el Secretario Coordinador Horacio Huecke, le entregaron “en bandeja” la obra “perfectamente cerrada” al nuevo intendente que aparecía en la capital, Pablo Grasso (FPV), que había sido el titular del IDUV, organismo que desde el 2016 fue el principal articulador de la obra pública en la provincia, tanto con fondos provinciales como nacionales, privilegiando a un pool de empresas amigas entre las que estaba, fundamentalmente, PROALSA SRL junto a otras como Acri Construcciones SA, Permaco SA, Proyectos Fueguinos S.R.L., Rodalsa, Magda, Magdalón, Consur SRL, Edisud SA y Chimen Aike. Todas ellas históricas en Santa Cruz, por ser parte de la carterización de la obra pública que sucedió a Lázaro Báez.

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La mayoría de ellas (como Chimen Aike) siguen siendo las amigas del gobierno de Claudio Vidal y PROALSA SRL, volvió a facturar con el Fondo UNIRSE. Y al final del camino se encuentran Giubetich, que le dejó cerrado el negocio a Pablo Grasso y hoy Claudio Vidal, Gobernador que tiene a Roberto Giubetich como armador/asesor, contrata a PROALSA SRL para la obra pública. Todo parece ser coincidente (¿O no?)

Los peores antecedentes

Como es habitual en Santa Cruz, las empresas más sospechadas de corrupción, inhabilidad profesional, incumplimientos de obras y antecedentes penales y/o judiciales, son las más atractivas para intendentes y gobernadores y PROALSA SRL no es la excepción.

En marzo del 2017 la AFIP con apoyo de Prefectura Naval de Tierra del Fuego, por orden de la justicia Federal (Juzgado de 1º Instancia de Quilmes) realizó un allanamiento en las oficinas administrativas de la empresa constructora PROALSA SRL, ubicada en calle Colón al 1100, en Río Grande. Buscaban vinculaciones con la causa de Lázaro Báez ya que la empresa tenía varias obras en la isla y estaba sospechada de la emisión de facturas truchas.

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En el año 2017 PROALSA SRL tuvo a su cargo la construcción de 65 viviendas con fondos nacionales, jamás terminadas y cruzadas por acusaciones de corrupción y un poco más atrás, en el 2015 el Tribunal de Cuentas de la provincia de TDF dispuso sancionar al Vicepresidente del Instituto Provincial de la Vivienda ingeniero Roberto Lorente por su accionar en la escandalosa licitación para la pavimentación de Chacra XIII primera etapa de la urbanización de barrio Malvinas Argentinas Río Grande.

PROALSA S.R.L fue la elegida por Lorente y el Tribunal de Cuentas objetó la obra por las irregularidades en su tramitación, como así también la imposibilidad de que otros actores pudieran jugar sus posibilidades en la licitación respectiva.

Un caso muy parecido al de Giubetich con la empresa PROALSA SRL en el caso de la obra por los efluentes de Río Gallegos, en ese momento Todo esto fue un escándalo en TDF, cosa que no ocurrió ni ocurre en Santa Cruz, donde a nadie (ni a la justicia) le llama la atención la corrupción y los negociados desde el poder.

Por eso PROALSA SRL hoy gana otra licitación millonaria de manos del gobierno de Claudio Vidal que llegó diciendo ser distinto y hace las mismas cosas que el kirchnerismo más acendrado. (Agencia OPI Santa Cruz)