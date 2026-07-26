Brasil llama a consultas a su embajador tras insultos de Milei a Lula

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Escaló al máximo la tensión bilateral con la Argentina tras las descalificaciones pronunciadas por el jefe de Estado argentino durante una cumbre política partidaria en territorio brasileño.

Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, resolvió llamar a consultas al embajador en la Argentina, Julio Bitelli, tras los severos insultos lanzados por el presidente Javier Milei contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión administrativa se formalizó luego de la participación del jefe de Estado argentino en la convención del Partido Liberal en la ciudad de San Pablo. Durante la actividad, donde respaldó explícitamente la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, el mandatario arremetió contra las autoridades locales.

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Fuentes diplomáticas del gobierno de Brasil confirmaron que el representante diplomático retornará a la ciudad de Brasilia en las próximas horas para evaluar el futuro del vínculo bilateral. La medida representa el gesto de protesta diplomática más gravoso previo a una ruptura formal de relaciones diplomáticas.

Agresiones verbales y tensión institucional

En el marco de su tercera visita oficial a la República Federativa del Brasil sin agenda bilateral de Estado, el mandatario argentino ofreció un discurso de 25 minutos ante la militancia bolsonarista. Durante la alocución, Javier Milei tildó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”, e insinuó que la administración brasileña interfirió en los comicios argentinos de 2023.

Ante una falla técnica en el sistema de sonido del recinto, el presidente de la República Argentina ironizó sobre la transparencia de los equipos técnicos del país anfitrión.

“Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda“, afirmó Javier Milei, presidente de la Nación Argentina.

En el mismo acto, la embestida discursiva se extendió hacia el Poder Judicial local. El líder de La Libertad Avanza atacó a Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, a quien denominó “la basura calva” por haber dispuesto la prisión domiciliaria e impedido la visita al expresidente Jair Bolsonaro.

La arremetida libertaria provocó la reacción inmediata de la coalición de gobierno en Brasilia. Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, tildó la conducta de “inadmisible” y sostuvo que el jefe de Estado argentino carece de la estatura institucional requerida para su cargo. A las críticas se sumó José Guimarães, ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, quien cuestionó severamente la agenda económica de la gestión argentina.

El antecedente con el Reino de España

La drástica medida adoptada por la cancillería que conduce Mauro Vieira guarda simetría directa con el choque diplomático protagonizado en mayo de 2024 entre la República Argentina y el Reino de España. En aquella ocasión, el presidente Pedro Sánchez ordenó la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires tras las descalificaciones cruzadas que involucraron a la esposa del mandatario europeo.

Aquel conflicto derivó en un congelamiento de los canales diplomáticos de alto nivel que se extendió durante meses ante la negativa de la Casa Rosada de emitir las disculpas formales solicitadas por el gobierno español.

El vínculo bilateral con el principal socio comercial del Mercosur queda suspendido en su canal técnico de más alto nivel a la espera de las resoluciones que adopte el Palacio de Itamaraty. (Agencia OPI Santa Cruz)