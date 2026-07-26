El agro aportó U$S 83.000 millones y exigió eliminar las retenciones

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El sector agroindustrial proyectó que una reducción total de alícuotas sumaría U$S 20.000 millones anuales en exportaciones netas.

Los U$S 83.000 millones que las cadenas agroindustriales aportan al país exigen la eliminación definitiva de las retenciones por ley. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó el equilibrio fiscal del Gobierno de Javier Milei durante la 138° Exposición Rural de Palermo, pero advirtió que la expansión productiva requiere desactivar los derechos de exportación.

La dirigencia rural omitió detallar los plazos para la quita total de alícuotas y el costo fiscal inmediato que el Estado asumiría. La SRA contabilizó una reinversión de U$S 6.000 millones en maquinaria, genética y pasturas gracias a la reducción parcial vigente. La entidad argumentó que el ordenamiento macroeconómico y la baja de la inflación desplazaron la especulación financiera para reactivar la producción real.

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El petitorio sectorial sumó la quita de tasas municipales, la baja de impuestos provinciales y la anulación de aduanas interprovinciales. La entidad exigió redirigir fondos hacia caminos rurales, ferrocarriles y puertos para abaratar costos logísticos. En la región patagónica, el déficit de infraestructura vial encarece sistemáticamente los fletes hacia los centros de consumo y erosiona la rentabilidad de la ganadería ovina y bovina local.

3 claves para entender esta medida:

El sector agroindustrial generó ingresos por U$S 83.000 millones según registros de la SRA .

según registros de la . La baja impositiva parcial permitió reinvertir U$S 6.000 millones en el circuito productivo.

en el circuito productivo. El plan de expansión del sector proyecta agregar U$S 20.000 millones anuales a la economía.

La anulación de los derechos de exportación impacta en el esquema de recaudación de las provincias y en el flujo de divisas del Banco Central de la República Argentina. La matriz ganadera del sur argentino soporta costos de transporte sobredimensionados por la distancia a los nodos portuarios y de faena. Reducir la presión fiscal local busca oxigenar los márgenes de rentabilidad operativa en los distritos patagónicos.

“Está demostrado que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre“, afirmó Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina.

¿Por qué el campo exige eliminar las retenciones mediante una ley nacional?

La patronal agropecuaria busca blindar jurídicamente la rebaja impositiva para evitar modificaciones ante futuros recambios presidenciales. El sector corporativo argumenta que los tributos externos frenan la liquidación de exportaciones y deprimen los rindes.

Para justificar el bache fiscal que generaría la medida, la SRA proyecta los siguientes saltos productivos si se eliminan los impuestos:

El aporte financiero total saltaría de U$S 83.000 millones a U$S 103.000 millones anuales.

a anuales. La cadena cárnica sumaría 1 millón de toneladas adicionales a su volumen actual.

adicionales a su volumen actual. La superficie forestada registraría un incremento exacto del 100% .

. La industria lechera produciría 2.000 millones de litros extra.

La efectividad de estas proyecciones depende de incorporar trazabilidad digital y conectividad rural. Sin inversión pública en infraestructura básica, la mera rebaja impositiva fracasará en resolver los bloqueos logísticos que padecen los productores del interior del país. (Agencia OPI Santa Cruz)