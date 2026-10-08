Alerta productiva en Santa Cruz frente a la plaga rural

- Publicidad -

El organismo provincial requirió inspecciones urgentes en establecimientos ganaderos para denunciar focos iniciales de la plaga y evitar perjuicios severos en las reservas de pastizales naturales destinadas a la hacienda.

El Consejo Agrario Provincial solicitó intensificar los recorridos y las tareas de fiscalización en establecimientos rurales de Santa Cruz, ante el comienzo de una nueva etapa del ciclo biológico de la tucura sapo. La advertencia oficial enfatiza que la individualización temprana de los insectos resulta determinante para actuar antes de que las poblaciones se multipliquen y comprometan los recursos forrajeros en las zonas productivas.

Las autoridades rurales demandaron extremar la vigilancia en aquellas áreas donde se constataron focos activos o posturas de huevos durante las temporadas previas. El esquema inicial de trabajo exige que los propietarios y administradores de estancias reconozcan los primeros ejemplares en terreno y formalicen de inmediato la denuncia ante las delegaciones del organismo, con el objetivo de evaluar el escenario y coordinar los planes de contención pertinentes.

- Publicidad -

La directiva sanitaria se articula con los lineamientos técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El protocolo aclara que la plaga no representa un vector de enfermedades ni produce lesiones en personas o ganado; la amenaza radica en su alta capacidad de consumo vegetal, la cual deteriora pasturas, pastizales naturales y cultivos forrajeros vitales para la alimentación de los rodeos provinciales.

Protocolo fitosanitario y fiscalización en establecimientos rurales

El manejo operativo de los focos detectados impone pautas estrictas para evitar irregularidades en el tratamiento químico de los cuadros afectados. El organismo rector determinó que, de requerirse intervenciones en los campos, los productores agropecuarios únicamente podrán emplear productos fitosanitarios avalados de forma expresa por el SENASA, bajo cumplimiento estricto de las prescripciones y dosificaciones técnicas oficiales. (Agencia OPI Santa Cruz)