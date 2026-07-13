La faena bovina cae 9% y alcanza el piso histórico de la década

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El volumen acumulado en el primer semestre de 2026 apenas alcanzó las 6,025 millones de cabezas y la industria frigorífica intenta compensar el desplome incrementando el kilaje por res.

La faena bovina nacional se desplomó un 9% durante el primer semestre de 2026 y marcó su nivel más bajo en diez años con 6,025 millones de cabezas procesadas. La principal causa de este piso histórico es la severa reducción de vientres productivos del ciclo anterior. El efecto directo será una drástica contracción en la oferta neta de animales terminados para consumo.

De acuerdo con las proyecciones técnicas emitidas por la Bolsa de Comercio de Rosario, el ritmo de procesamiento del primer semestre abarca estadísticamente el 49% del total anual. Si esta dinámica productiva se sostiene, el ejercicio 2026 finalizará con un volumen faenado de entre 12,4 y 13,1 millones de animales. Esto valida una licuación física de hasta 1,2 millones de cabezas vacunas en comparación con las planillas de 2025.

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La cadena de ganados y carnes busca enmascarar esta escasez de oferta bruta forzando los niveles de eficiencia intrapredial. Durante el pasado mes de mayo el peso promedio de la res en gancho registró un récord absoluto de 240 kilos. Esta modificación del sistema de engorde sumó 7,5 kilos de carne adicionales por cada animal despachado respecto al rendimiento medido el año previo.

3 claves para entender esta medida:

El procesamiento acumulado en el semestre bajó un 9% y totalizó 6,025 millones de bovinos.

y totalizó de bovinos. Los corrales de engorde intensivo concentran actualmente el 37% de los animales enviados a frigorífico.

de los animales enviados a frigorífico. El rodeo nacional acarrea un déficit estructural de 500.000 vacas en servicio para sostener la tasa de destete.

¿Cómo afecta la caída del stock bovino a la Patagonia?

La merma general en el volumen de hacienda impactará de forma lineal en los mostradores del sur argentino. Las cadenas minoristas patagónicas absorberán un alza de costos operativos porque la industria frigorífica del centro del país deberá prorratear sus gastos de estructura sobre una base sustancialmente menor de cabezas procesadas.

El flujo de abastecimiento de carne desosada desde el norte de la barrera sanitaria sufrirá presiones alcistas al momento de negociar volúmenes. Esto se debe a que los engordadores patagónicos carecen de la escala estructural y la provisión de granos baratos necesaria para suplir las miles de toneladas que dejarán de inyectarse desde la región central.

La Bolsa de Comercio de Rosario detalló que la creciente participación de la recría dentro de los sistemas de engorde con destino a faena, sumada al fuerte incentivo económico para agregar kilos antes de la terminación, está desplazando hacia adelante la oferta de animales terminados.

¿Por qué cambia el esquema productivo ganadero en 2026?

La alteración del ciclo de engorde responde a un mecanismo de supervivencia comercial. Los operadores del sector retienen a los animales más tiempo en los corrales porque el mercado carece del volumen necesario de terneros para reponer los corrales vacíos. (Agencia OPI Santa Cruz)