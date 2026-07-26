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Amigos del pueblo (y del intendente)

Por iniciativa del intendente de Pico Truncado Pedro Anabalón el Concejo Deliberante de esa localidad, en su primera sesión extraordinaria del año y por unanimidad, decidió renombrar como Mercedes Bernabela Cancina (f) a la calle Entre Ríos. Coincidencia o no, esa calle termina en el parque industrial de Truncado justo donde se encuentra funcionando la empresa Memcap, propiedad de los familiares de Mercedes Bernabela Cancina.

Hugo Rodriguez, hijo de doña Mercedes y propietario de Memcap y Brest, son empresas que hace muchos años tienen las concesiones petroleras (YPF) en Pico Truncado y el hermano obra pública millonarias del municipio. Públicamente y tras el fallo favorable del Concejo Deliberante, queda claro el reconocimiento que hace el intendente Anabalón a la familia tan tradicional y trabajadora de Pico Truncado.

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intendente de Pico Truncado Pedro Anabalón junto al Gobernador Claudio Vidal –

La ejecución del proyecto del Polideportivo local fue adjudicada a Montaje y Soldadura Don José S.R.L (propiedad de los Rodriguez) en febrero de 2026, tras la firma de un convenio con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). La inversión supera los 4.500 millones de pesos y fue financiado mediante fondos del programa provincial UNIRSE.

Hugo Rodriguez, amigo de Anabalón, posee una planta de lavado de camiones y contenedores con residuos petroleros, prometió 15 mil m2 de asfalto para Pico Truncado, lo cual habla de una conexión muy fuerte entre el municipio y estas empresas en la localidad donde el reconocimiento a la familia, llegó a través del nombre de una calle de esa localidad.

IDUV cuotas de vergüenza y funcionarios sin vergüenza

Hay un extraño sentimiento popular de que lo público es de nadie. Es decir, gobierno tras gobierno (nacional, provincial o municipal) administra recursos del Estado como si la plata fuera una vertiente permanente e inagotable. Y esto parte de la idea establecida en la gestión pública de que exigir el pago de una obligación (como la cuota de una vivienda social) genera resistencia social inmediata y costo político directo, mientras que condonar la deuda en los hechos o ignorar el cobro, no tiene ninguna sanción para el funcionario.

Por este motivo en Santa Cruz el sistema de vivienda social deja de ser autosustentable porque el recupero de cuotas no alcanza para construir nuevas casas. El Estado provincial debe recurrir a rentas generales o fondos extraordinarios como el UNIRSE para financiar nuevas obras y aquellos contribuyentes que no accedieron a una vivienda pública terminan financiando con sus impuestos generales tanto la construcción de casas nuevas como el subsidio implícito de quienes ya fueron adjudicados y no pagan.

Esto es (sintéticamente) lo que sucede en Santa Cruz y con las malas políticas del IDUV, que como siempre, es un organismo utilizado para las campañas políticas de quienes están en el poder de turno.

IDUV cuotas de vergüenza y funcionarios sin vergüenza

Es así que tenemos adjudicatarios de viviendas de antes del 2025 que hoy pagan la vergonzosa cuota de 76 pesos mensuales, personas sin conciencia pública que como es poco dinero no lo pagan y se atrasan por años sin que el Instituto los desadjudique por incumplimiento y como penalidad les impongan una revalorización de esos importes a los índices actualizados por inflación, al menos. En otros casos, la documentación que tenemos muestra el pago de cuotas de $ 312,19 por menos de lo que vale un alfajor.

En muchos casos, se han usado las propiedades para regalar entre la militancia y los acomodados de turno, más allá de los negociados de la construcción que los distintos gobiernos hacen con las empresas constructoras amigas a los que les ceden millonarias licitaciones que, como en el caso de PROALSA SRL, por ejemplo, consumieron el capital, las ampliaciones, las redeterminaciones de precios y no terminaron la obra.

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Con el tiempo, la falta de cobro transforma el crédito en una transferencia a fondo perdido. El beneficiado por estos planes deja de ver la cuota como el pago de un compromiso contractual y pasa a verla como un cobro voluntario o optativo. Cuando el ciudadano percibe que los recursos públicos se dilapidan, se malgastan o sufren corrupción, como históricamente ocurrió y ocurre en Santa cruz, se diluye la moral tributaria. El razonamiento dominante pasa a ser: “Si el Estado no administra bien lo que recaudo/pago, ¿por qué debería pagar mi cuota?. Y así se encadenan estas irresponsabilidades de ambos lados que terminan afectando, finalmente, a la propia sociedad a la que debe ir apuntado el beneficio.

Por eso cuando escuchamos y leemos al titular del IDUV Marcelo de la Torre decir “El objetivo es llegar cuanto antes con soluciones a los vecinos de la Provincia”, frase insulsa y de compromiso si la hay, deberíamos decirle que primero y antes de armar discursos de oportunidad, se dedique a reformular el sistema de recaudación de inversiones y al diputado Santiago Aberastain que para invertir la carga de la culpa y cargar contra los ciudadanos, porque los diputados del FPV no votaron la Emergencia Habitacional, dijo en sus redes sociales: “¿Te estás cagando de frío? ¿Tenés hijos y no tenés casa? Y bueno… vas a seguir así porque UxP no acompaña la Ley de Emergencia Habitacional. Quieren tenerte en el piso, como te tuvieron siempre, pero tranqui ¡No lo vamos a permitir. Nosotros lo vamos cambiar!”.

Todo esto lo dijo un kirchnerista que olvidó quien es, de dónde proviene y fundamentalmente, sin un poco de vergüenza, por supuesto.

Un camaleón daltónico

El diputado Santiago Aberastain tomó relevancia en todo Santa Cruz en la última semana, por erigirse como defensor “a capa y espada” de la denominada “Emergencia Habitacional” que el gobernador Vidal intenta aprobar con las mismas herramientas absurdas que intentó impulsar el endeudamiento en dólares de la provincia, es decir, sin consensos ni proyectos serios de inversión, sino con una propuesta insólita y desprolija, sin basamento en datos, sino en la simple y pura opinión de un gobierno cuya credibilidad es muy baja a esta altura de la gestión.

Pero acá no queremos detener en el personaje; y es que Santiago Aberastain está atravesado por una historia como las de tantos otros que se recuestan para donde calienta el sol, que posee “convicciones” que pueden cambiar a lo Grucho Marx y adaptar su discurso beligerante en favor de los vientos políticos que corran por la pradera santacruceña.

Aberastain está en cuanta boleta del Frente para la Victoria ande dando vuelta recordando las elecciones del año 2015 donde fue candidato a Diputado por el Pueblo del kirchnerismo de Alicia, Cristina, Máximo Kirchner (su amigo) y Pablo González; tuvo un paso por la UCR en el 2019 en épocas de Eduardo Costa y en el 2022 vio la posibilidad de cambiar el color político por el incipiente folklore que desplegaba el SER con una melange llamada “Por Santa Cruz” y allí se coló sin dudarlo, logrando una banca desde la cual hoy pontifica en favor de las decisiones de Claudio Vidal que, siendo también de extracción kirchnerista, arremeten en contra de las malas praxis de sus padre políticos, para justificar sus propios intereses en la actualidad.

El diputado Santiago Aberastain

Con los principios colgados en el perchero Aberastain cambia de color como el camaleón, cierra los ojos a la realidad y como no distingue el color de las camisetas, incurre en los discursos tan absurdos como el de criticar al kirchnerismo culpándolos de haber sido los responsables de traernos a una situación habitacional desastrosa en la provincia, pero olvidando que él fue parte de todo ese proceso.

Un acto de indisimulable demagogia, escaso criterio político, flagrante mentira discursiva y muy poco respeto por el pueblo, o al menos la parte de él que lo votó.

Santiago Aberastain, el camaleón político que es bueno recordar para reconocerlo cuando aparezca con otro color de camiseta y quiera sorprender a los desprevenidos, de que es un hombre cabal que lucha por los intereses del pueblo y en realidad, es un acomodaticio que solo vive, ve y resuelve el metro cuadrado alrededor de su zona de confort. (Agencia OPI Santa Cruz)