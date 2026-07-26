Alimentos subieron 1,9% en supermercados fueguinos 

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(OPI TdF) – Fundación FINNOVA registró una suba generalizada impulsada por el rubro verduras, tubérculos y legumbres. Las frutas mostraron la única retracción del período dentro del comercio minorista fueguino.

1,9% aumentó la canasta de alimentos y bebidas en supermercados de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur durante junio de 2026, según el análisis documental del informe de la Fundación FINNOVA.

En Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, el rubro verduras, tubérculos y legumbres encabezó los incrementos con 7,4%, seguido por aguas, bebidas gaseosas y jugos con 5,0%, conforme al documento que evaluó este medio.

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Los lácteos mostraron un alza del 3,2%, mientras aceites, grasas y mantecas treparon 2,7%. Pan y cereales subieron 1,0%, otros alimentos 0,8%, pescados y mariscos 0,7%, carnes y derivados 0,5% y azúcar, dulces, chocolates y golosinas 0,5%.

De acuerdo a la documentación consultada por OPI Tierra del Fuego, la papa fresca lideró los aumentos individuales con 28,1%, acompañada por verdurita, jardinera y ensaladas frescas con 18,1%, berenjenas frescas con 16,1%, tomate redondo fresco con 13,0% y tomate perita fresco con 11,8%.

Las frutas registraron una contracción promedio del 1,4%, impulsadas por la baja de la naranja con -18,9%. Café, té, yerba y cacao descendió 0,2%, fáculas -5,8%, arvejas en conserva -5,0% y acelga fresca -5,0%.

La Fundación FINNOVA realiza este relevamiento directo en el mercado local mediante un registro propio de evolución de precios en el territorio provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)