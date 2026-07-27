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(OPI TdF) – La firma chilena proyecta un itinerario mensual desde Punta Arenas para transportar insumos energéticos hacia el archipiélago, donde la compañía israelí Navitas Petroleum extraerá crudo a partir de 2028.

Punta Arenas constituye el punto de partida de la ruta marítima mensual que negocia la empresa chilena Easter Island Naviera con la Falkland Islands Development Corporation para abastecer el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en Islas Malvinas.

El plan de desarrollo del yacimiento operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration contempla una inversión inicial de US$ 1.800 millones para extraer 170 millones de barriles de petróleo a partir de 2028.

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Representantes de la naviera mantuvieron reuniones con Zachary Franklin, director ejecutivo de la corporación británica, y Sam Cockwell, gerente de proyectos, junto a directivos de la Cámara de Comercio de las islas.

La Cancillería Argentina considera ilegales estas operaciones en el Atlántico Sur por ejecutarse en áreas bajo disputa territorial reconocida por la Organización de las Naciones Unidas.

El Foreign Office del Reino Unido desestimó la protesta diplomática presentada por el gobierno argentino tras el paso del buque militar HMS Medway por aguas australes.

La aerolínea LATAM mantiene el servicio aéreo regular hacia la base militar de Mount Pleasant, mientras proveedores comerciales chilenos envían alimentos e insumos de infraestructura hacia el archipiélago. (Agencia OPI Tierra del Fuego)