Alberto Fernández tildó a Milei de imbécil y negó las denuncias

- Publicidad -

El ex mandatario rompió el hermetismo a más de dos años de dejar el poder. Durante una entrevista internacional, rechazó las causas impulsadas por Fabiola Yañez, denunció protección judicial para líderes conservadores y atacó el rumbo económico.

Alberto Fernández, ex presidente de la Nación, rompió el silencio político durante una entrevista exclusiva con el diario uruguayo El País. El ex mandatario descalificó al actual jefe de Estado, acusó a la Justicia Federal de persecución ideológica y rechazó de plano las imputaciones penales en su contra.

La reaparición mediática ocurre tras un extenso período de ostracismo que inició al finalizar su mandato en diciembre de 2023. Fernández admitió haber atravesado un proceso de cancelación social, motivado según su visión por la construcción mediática de una falsa vida de lujos durante su estadía en la quinta presidencial.

- Publicidad -

El tono de sus declaraciones escaló rápidamente al analizar la gestión libertaria. Concentró sus ataques sobre la figura de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes responsabilizó por promover estafas virtuales y resguardar divisas en el exterior mientras piden esfuerzos financieros a la población.

Diagnósticos psiquiátricos y ataque a Casa Rosada

El análisis del ex presidente combinó críticas personales destructivas y cuestionamientos institucionales.

Describió al actual jefe de Estado como un dirigente artificial que construye sus discursos mediante plagios informáticos.

“El Presidente que tenemos asumió diciendo que la Argentina iba a tener una inflación de 17.000%, la mayor imbecilidad que se ha dicho“, afirmó Alberto Fernández.

La embestida alcanzó directamente al Palacio de Hacienda. Fernández expuso la contradicción de Luis Caputo, advirtiendo que el funcionario exige a los ciudadanos ingresar sus dólares al sistema bancario mientras mantiene sus propios activos fuera del circuito nacional. A la par, recordó el aval explícito de la cúpula gubernamental a la criptomoneda Libra, un proyecto que derivó en estafa y donde la Justicia determinó la inexistencia de damnificados directos.

La embestida judicial y el blindaje patrimonial

El tramo final del reportaje se concentró en el resguardo de su propia imagen. Aseguró que abandonó la función pública sin llevarse absolutamente nada del patrimonio estatal.

Contrastó esta afirmación con la situación procesal de su antecesor inmediato.

Fernández mencionó explícitamente las irregularidades en la concesión de las autopistas de acceso a Buenos Aires y el vaciamiento documentado en el Correo Argentino. Acusó a los tribunales federales de encubrir los movimientos financieros de Mauricio Macri, argumentando una total colonización del fuero judicial por parte de facciones conservadoras.

Sobre las denuncias por violencia física y hostigamiento iniciadas por Fabiola Yañez, mantuvo una postura de negación absoluta.

“Fui el primer presidente que no hizo una sola reforma en la residencia presidencial, no puse un peso por cambiar la residencia de Olivos“, concluyó el ex mandatario para desestimar las acusaciones de enriquecimiento y abuso de poder. (Agencia OPI Santa Cruz)