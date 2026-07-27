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El Ejecutivo local detalló maniobras técnicas obligatorias para evitar colisiones ante la drástica reducción de adherencia. Las autoridades reclaman desactivar sistemas automáticos de velocidad en vías urbanas.

La Municipalidad de Ushuaia emitió una directiva técnica de seguridad vial para los conductores urbanos debido a la cristalización asfáltica durante la actual temporada de bajas temperaturas.

Durante las 24 horas, la Defensa Civil Municipal mantendrá operativa la Línea 103, para intervenir de forma directa frente a reportes de colisiones.

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Sectores sombreados, puentes y curvas cerradas registran los mayores índices de formación de esta capa transparente por condensación térmica nocturna. El organismo exige disminuir la aceleración antes de ingresar a estos tramos.

Cero frenadas repentinas dictan los protocolos de emergencia para evitar la pérdida total del dominio motriz. Soltar progresivamente el acelerador estabiliza el rodado ante la falta súbita de fricción.

Acompañar con la dirección hacia el flanco del deslizamiento facilita la recuperación de la trayectoria original del vehículo. Los rescatistas desaconsejan taxativamente emplear mecanismos de velocidad crucero bajo estas condiciones climáticas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)