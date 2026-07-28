Llaryora, Pullaro y Frigerio inauguran la sede de la Región Centro

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Los mandatarios provinciales activan un nuevo espacio institucional compartido. La cumbre define la conducción rotativa y la agenda frente al Estado nacional.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, encabeza la cumbre interprovincial junto a Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Los ejecutivos abren las puertas de la nueva base operativa administrativa de la región.

La reunión institucional ocurre este 28 de julio de 2026, fecha que marca el vigésimo segundo aniversario de la conformación formal de la Región Centro. El encuentro consolida la agenda productiva del bloque territorial, creado para potenciar la integración económica y el sostenimiento de la obra pública en las tres jurisdicciones.

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El inmueble elegido operó durante años como la casa central del Banco de Córdoba. Las instalaciones reacondicionadas albergarán también oficinas de la Comunidad Regional San Justo y dependencias de la Municipalidad de San Francisco, concentrando la burocracia interprovincial en un punto limítrofe estratégico.

La burocracia regional y el peso territorial

El diseño de la actividad oficial exhibe musculatura política frente a la administración nacional.

Los tres ejecutivos provinciales intentan resguardar el desarrollo económico del área núcleo. La estructura compartida agiliza las gestiones vinculadas a infraestructura, salud y educación, unificando reclamos administrativos bajo un mismo paraguas institucional interprovincial.

“La reunión tiene una dimensión política por el contexto de definiciones electorales y el reordenamiento del espacio de Provincias Unidas“, detallaron los organizadores gubernamentales del evento.

Negociaciones detrás del acto formal

El esquema rotativo de poder exige la transferencia de los mandos estatutarios. El gobernador cordobés cede el control temporal de la presidencia del bloque a la gestión entrerriana, formalizando el traspaso a pocos kilómetros de la frontera con el territorio santafesino.

El armado expone la supervivencia del modelo federal.

La tracción de estas provincias determina el volumen del debate productivo del interior del país. La convergencia interpartidaria presiona sobre el diseño de las políticas de financiamiento e infraestructura requeridas por los sectores industriales y agropecuarios de toda la zona central. (Agencia OPI Santa Cruz)