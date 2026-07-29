El BCRA compró US$ 36 millones tras cortar su racha histórica

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La autoridad monetaria acumula US$ 1.999 millones en julio mientras el tipo de cambio mayorista retrocede a $ 1.496.

Un total de US$ 36 millones marcó la reanudación de compras de divisas por parte del BCRA, tras interrumpir una racha de 135 jornadas consecutivas iniciada el 2 de enero. La autoridad monetaria sumó dólares para abastecer las reservas en un contexto de elevada demanda del sector energético que presiona el tipo de cambio oficial.

Con este saldo diario, las reservas internacionales brutas escalaron a US$ 49.200 millones, tras un incremento de US$ 269 millones en un solo día. En el acumulado de julio, la entidad registró un promedio diario de compras de US$ 116 millones, superando la media anual de US$ 97 millones y alcanzando un total mensual de US$ 1.999 millones frente a los US$ 1.418 millones captados en junio.

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Pese al alivio momentáneo, las tensiones cambiarias derivaron en rumores sobre la imposición de un techo implícito a las divisas para evitar un salto brusco en las cotizaciones. El parate previo de intervenciones se produjo inmediatamente después de los pronunciamientos del FMI sobre la capacidad de repago de la deuda soberana respaldada por la acumulación continua de divisas.

3 claves para entender esta medida:

El BCRA retomó las compras netas acumulando US$ 1.999 millones durante julio .

retomó las compras netas acumulando durante . Las reservas internacionales alcanzaron los US$ 49.200 millones con un alza diaria de US$ 269 millones .

con un alza diaria de . El dólar mayorista cotizó a $ 1.496, ubicándose holgadamente por debajo del límite operativo de $ 1.842,4.

¿Cómo afecta el precio del dólar a las compras cotidianas?

El retroceso del dólar minorista a $ 1.515 en el Banco Nación y la caída del mayorista a $ 1.496 reducen de forma inmediata la presión sobre los costos de bienes importados y del sector energético. Una cotización cambiaria contenida estabiliza los precios de insumos industriales, impidiendo traslados automáticos a los precios finales de góndola.

Adicionalmente, el margen de holgura de $ 346,4 respecto al techo cambiario del BCRA fijado en $ 1.842,4 aplaca las expectativas de devaluación rápida. Esta calma del tipo de cambio previene remarcaciones preventivas en productos de consumo masivo.

“Argentina no tendrá problemas en cumplir con sus obligaciones de deuda dado que el BCRA continuará comprando reservas“, sostuvo Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del FMI.

¿Por qué la demanda energética limita las reservas del Banco Central?

Las necesidades de divisas para importar combustibles durante los meses invernales restan liquidez a la mesa de operaciones del BCRA. Las divisas requeridas por las empresas importadoras de energía absorben los dólares que ingresan por liquidaciones del agro.

Debido a esta presión estacional, la entidad monetaria vio disminuido su ritmo de acumulación previa, registrando compras por US$ 36 millones en el inicio del nuevo ciclo cambiario. (Agencia OPI Santa Cruz)