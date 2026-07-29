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La Cámara de Comercio de Caleta Olivia reclamó a las autoridades provinciales y municipales que se proteja al comercio formal al señalar que la situación mercantil se encuentra es crítica frente al panorama económico.

Desde la entidad destacaron la “importancia de establecer reglas claras que garanticen condiciones equitativas para quienes desarrollan actividades económicas dentro del marco formal”.

Así lo expresaron mediante un comunicado donde indicaron que la entidad acompaña a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios que “sostienen sus actividades, generan empleo, realizan inversiones y cumplen con las obligaciones establecidas por el sistema formal”.

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“Detrás de cada comercio existen familias, trabajadores, proveedores y vecinos que continúan apostando por el desarrollo de la ciudad” aseguraron en el documento donde remarcan un complejo contexto económico y social que “atraviesan muchas familias” y sostienen que “la economía social representa una herramienta válida para generar ingresos”.

Aunque argumentan que ese acompañamiento debe desarrollarse “con reglas claras, transparencia y controles, diferenciando la economía social genuina y el trabajo artesanal de aquellas actividades comerciales permanentes que deben cumplir las mismas condiciones que el comercio formal”.

La Cámara de Comercio valoró el diálogo que mantiene con el Municipio de Caleta Olivia y reconoció “la voluntad de trabajar de manera conjunta en iniciativas destinadas a fortalecer al comercio local” y reafirmó “su compromiso de continuar trabajando, dialogando y proponiendo acciones que fortalezcan el comercio local y contribuyan a construir una ciudad más ordenada, más equitativa y con un futuro de desarrollo para todos”. (Agencia OPI Santa Cruz)