Máximo Kirchner promueve la candidatura de Cristina Kirchner

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Tras elevar el reclamo por la condena en la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la conducción kirchnerista busca sortear la inhabilitación judicial. La dirigencia descarta gestiones para un indulto y centra el planteo electoral en el contraste de los indicadores económicos.

Máximo Kirchner, diputado nacional por el Partido Justicialista, ratificó que la estructura partidaria trabaja activamente para postular a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Poder Ejecutivo en las elecciones de 2027.

El pronunciamiento parlamentario se produjo de forma paralela a la presentación formulada por la ex mandataria ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo ante el cual denunció irregularidades procesales en el fallo dictado por la Justicia Federal por la causa Vialidad. Durante sus intervenciones públicas, el legislador sostuvo que el espacio político pretende revertir el impedimento legal que proscribe su participación en las urnas.

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En el marco de las actividades conmemorativas del 9 de julio en la localidad de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, el dirigente descartó que la estrategia responda a una solicitud de gracia ejecutiva. Desde la bancada opositora afirman que el respaldo a la postulación se fundamenta en la estabilidad económica registrada durante las gestiones previas de la ex jefa de Estado.

Denuncia internacional y reclamo por la proscripción legal

“Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando su vocación de querer participar en la vida política argentina“, afirmó Máximo Kirchner, diputado nacional por el Partido Justicialista.

El legislador sostuvo que la inhabilitación judicial aplicada a la ex presidenta afecta la representatividad de un sector del electorado. Frente a este escenario, la cúpula del Partido Justicialista intensificó la articulación territorial para sostener la presencia del espacio en el debate público nacional.

Las fricciones en el tablero político se agudizan.

“Entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo y que dio muestras sobradas de tener el coraje para dar esa pelea y representar los intereses de los argentinos“, argumentó Máximo Kirchner.

La plataforma socioeconómica como argumento de campaña

En la escala bonaerense de Carmen de Areco, el referente parlamentario enfatizó que la propuesta del armado opositor no pretende alterar la estabilidad institucional. De acuerdo con las declaraciones vertidas por el dirigente en emisoras radiales, la diferencia entre la coyuntura económica actual y los indicadores de los períodos de gobierno anteriores sostendrá el planteo proselitista.

“Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata, no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad“, sostuvo el hijo de la ex mandataria.

El proyecto político del kirchnerismo apunta a reestructurar la distribución del ingreso y reducir los márgenes de desigualdad en Argentina. Las presentaciones administrativas continuarán su curso formal ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas, mientras el peronismo reorganiza sus filas con el horizonte puesto en el proceso electoral de 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)