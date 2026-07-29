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(OPI Chubut) – La Asociación Argentina de Cirugía advirtió al gobierno de Chubut que los hospitales de la provincia se encuentran en emergencia laboral ante “el hartazgo de los profesionales frente a una crisis prolongada que combina honorarios desactualizados y una infraestructura que atenta contra el trabajo diario en las salas de operaciones”.

Desde la entidad enviaron un informe al gobernador Ignacio Torres y al secretario de Salud provincial, Sergio Wisky donde sostienen que los profesionales “atraviesan una situación crítica y exigen la apertura de una mesa de diálogo para encontrar una salida razonable”.

Los representantes de los cirujanos afirmaron que “el nudo de la problemática obedece al fuerte deterioro” de los ingresos y a “las pésimas condiciones arancelarias vigentes” donde destaca que los honorarios actuales “no alcanzan estándares mínimos éticamente aceptables” para garantizar el adecuado ejercicio de la medicina.

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Al enumerar las falencias del sistema de salud chubutense sostiene que carecen de “condiciones técnico-ambientales y de infraestructura” necesarias para operar de manera segura dado que esa situación pone “en riesgo su desempeño y los resultados de su práctica quirúrgica” que llevan adelante los profesionales. (Agencia OPI Chubut)