Régimen penal juvenil desata pedido de jury contra jueza

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El pronunciamiento judicial de primera instancia circunscribe sus efectos al caso particular mientras la administración porteña impulsa la remoción de la magistrada ante el Consejo de la Magistratura local.



El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará a título personal un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, luego de que la magistrada emitiera un fallo declarando la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil.

La reacción del funcionario porteño responde a la resolución judicial que cuestionó la normativa sancionada por el Congreso Nacional, la cual estableció la reducción de la edad de imputabilidad. Tapia formuló sus declaraciones ante Radio Mitre, donde rechazó de manera categórica los fundamentos de la sentencia y cuestionó la potestad interpretativa de los magistrados sobre las normas vigentes.

En sus manifestaciones públicas, Tapia sostuvo que “los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores” y confirmó que formalizará el pedido de remoción. El planteo persigue que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad evalúe el desempeño funcional de De Marinis, bajo el argumento de que el dictamen judicial desestima la deliberación legislativa previa llevada adelante por los representantes parlamentarios.

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El titular de la cartera judicial metropolitana argumentó que la decisión de la jueza debilita la implementación de las reformas legales en materia penal. En esa línea, aseveró: “Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”.

Respecto al alcance material de la resolución, el funcionario aclaró que se trata de un fallo de primera instancia de carácter particular, por lo que no anula la aplicación de la Ley Penal Juvenil en el ámbito del distrito porteño. La acción disciplinaria quedará radicada ante el organismo fiscalizador judicial de la Ciudad de Buenos Aires una vez concretada la presentación individual anunciada por el ministro. (Agencia OPI Santa Cruz)