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(OPI TdF) – La Subsecretaría de Seguridad Urbana dispuso el cese de la exigencia fijada por la Ordenanza 3771, aunque ratificó el uso reglamentario de las cubiertas especiales en rutas provinciales y nacionales.

La Subsecretaría de Seguridad Urbana de la Municipalidad de Ushuaia declaró el fin de la temporada invernal para el uso obligatorio de cubiertas especiales en todo el ejido de la capital fueguina. La medida rige a partir del 21 de septiembre y alcanza a la totalidad de los rodados que transitan dentro del radio de la ciudad.

El cese de la exigencia vial responde a lo dispuesto en la Resolución S.S.U. N.º 15/2025, instrumento emitido con base en las previsiones de la Ordenanza N.º 3771 y su normativa complementaria. La evaluación oficial de transitabilidad y el registro de la situación climática determinaron el levantamiento del esquema invernal en las arterias locales.

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El titular del área municipal, Alejandro Ledesma, remarcó que el alcance de la disposición rige de manera exclusiva para el ejido urbano de la capital. La conducción local puntualizó que los automovilistas que circulen hacia tramos interurbanos, rutas provinciales o corredores nacionales mantienen la obligación de transitar con cubiertas de invierno reglamentarias. (Agencia OPI Tierra del Fuego)