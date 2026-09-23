Acuerdo con Estados Unidos destina fondos para gas y minería

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El esquema crediticio gestionado en Nueva York combina fondos de agencias estatales norteamericanas con compromisos de exportación de minerales críticos y gas licuado hacia mercados internacionales.

Las administraciones de Argentina y Estados Unidos perfilan la suscripción de un acuerdo financiero proyectado en 7.000 millones de dólares para el próximo año, orientado al financiamiento de obras de infraestructura energética y extracción de recursos estratégicos. El núcleo principal de la operación concentra 6.000 millones de dólares provistos por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos para el desarrollo del proyecto de gas licuado encabezado por la empresa estatal de hidrocarburos, junto a las firmas petroleras Eni y XRG.

El compromiso bilateral incorpora un flujo regular de ventas externas de minerales críticos y gas desde territorio argentino, diseñado para afianzar el abastecimiento internacional. La formalización del entendimiento quedó programada en la sede del consulado argentino en Nueva York, con la presencia del canciller Pablo Quirno en representación de la comitiva nacional y del subsecretario Chris Landau por la administración norteamericana.

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La estructura técnica no contempla un desembolso líquido directo ni la entrega de un crédito único de disponibilidad inmediata, de acuerdo con lo consignado por el diario La Nación. El dispositivo articulará diversos instrumentos de crédito distribuidos entre el mencionado banco de exportaciones y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, condicionando la llegada efectiva de divisas al avance operativo de los contratos energéticos.

El acercamiento institucional se enmarca en la agenda oficial de la gira encabezada por el presidente Javier Milei, en sintonía con las prioridades diplomáticas trazadas junto a Donald Trump. Ambas delegaciones mantuvieron deliberaciones conjuntas en las sesiones de la iniciativa regional Escudo de las Américas, plataforma enfocada en la seguridad continental y el control de rutas comerciales estratégicas vinculadas a tensiones con actores estatales externos. (Agencia OPI Santa Cruz)