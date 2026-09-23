Reino Unido ratificó en la ONU su postura sobre Malvinas

- Publicidad -

El gobierno británico ratificó la continuidad del despliegue defensivo en el archipiélago austral ante el foro internacional, en medio de la disputa bilateral con Argentina por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó la postura de su administración sobre las Islas Malvinas durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. El mandatario sostuvo que su gestión defenderá los derechos de los territorios británicos de ultramar frente a potenciales contingencias externas, articulando la situación del archipiélago dentro de las prioridades estratégicas de seguridad internacional fijadas por Londres.

Durante su alocución, Burnham trazó una analogía directa entre la situación geopolítica del Atlántico Sur y el escenario bélico en Europa del Este. “Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza y desafío a la supremacía de la ley, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso donde amenacen los derechos de los territorios británicos a permanecer británicos, como las Islas Falkland”, afirmó el jefe de gobierno ante los representantes de los Estados miembros.

- Publicidad -

El mandatario remarcó que la gestión británica asignará recursos presupuestarios a las partidas de defensa, aunque aseveró que no persigue la confrontación bélica. Al evaluar el conflicto en Ucrania, el primer ministro definió como objetivo central la disuasión militar y la vigilancia ante potenciales incidentes que afecten la seguridad de sus aliados internacionales.

“Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia. A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados”, manifestó el funcionario británico durante el plenario.

La ratificación institucional sobre el territorio insular coincide con una fase de tensiones diplomáticas directas entre Londres y Argentina. El diferendo bilateral mantiene su foco en la explotación unilateral de recursos naturales en la plataforma marítima de las islas australes, punto que concentra los reclamos diplomáticos entre ambas cancillerías. (Agencia OPI Santa Cruz)