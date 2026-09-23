Detuvieron a un hombre que quiso ingresar droga a un preso

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Un hombre de 34 años fue detenido cuando intentaba ingresar una encomienda de empanadas a un preso en una penitenciaria de Río Gallegos y que en el interior de la comida encontraron cocaína y marihuana en envoltorios.

El sujeto ingresó a la dependencia junto a su hijo de 5 años, y los efectivos del centro de detención constataron los alimentos y advirtieron durante la revisión que las empanadas contenían un envoltorio en su interior.

Personal policial encargado de recibir la paquetería halló una serie de envoltorios que contenían marihuana y cocaína.

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Se dio intervención a la División Narcocriminalidad quienes constataron que se trataba de estupefacientes y también intervino el área de Niñez, Adolescencia y Familia por la presencia del niño en esa circunstancia.

Durante el procedimiento se secuestraron nueve envoltorios con cocaína y dos con marihuana, además de un teléfono celular marca Redmi de color blanco.

El sujeto quedó a disposición de la Justicia y el niño quedó bajo custodia de su mamá. (Agencia OPI Santa Cruz)