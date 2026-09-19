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(Por: Rubén Lasagno) – Es de esperar que la oposición y aquellos diputados y senadores que pretendan sobrevivir políticamente en nuestro país, no firmen a mano alzada lo que de forma adrede, capciosa y absolutamente intencional, incluyó el gobierno nacional en el puntos 111 del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviada por el Poder Ejecutivo para su aprobación donde propone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, “actuando por orden de un Estado u organización extranjera, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante “campañas coordinadas de desinformación masiva”.

El Título VI del proyecto de ley presentado por el gobierno nacional se refiere al “fortalecimiento ante la influencia extranjera” y establece prohibiciones para que las personas humanas o jurídicas extranjeras participen de campañas electorales y fija penas para quienes actúen en favor de Estados u organizaciones desde fuera del país.

Pero en uno de los tramos finales de ese apartado propone incorporar un artículo al Código Penal para penar con 5 a 12 años de prisión a quienes “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva” o “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”.

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La pena se amplía a un rango de entre 8 a 15 años “si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales”.

Al gato se le ven las uñas

Creer que Javier Milei y su gobierno de perfil fascistoide, centrista, ajustador y claramente antirrepublicano, no intenta aplicar filtros al periodismo que constituye una molestia a sus acciones oscuras de gobierno, es no entender nada o pretender que todos somos estúpidos, menos ellos.

Si alguien a quien escuchamos con total claridad decir venalmente desde un podio oficial, que el periodismo no es suficientemente odiado y vituperar, insultar y amenazar a la prensa crítica y a periodistas con nombre y apellido, quienes para Milei son todos ensobrados, menos los que él ensobra para que le hagan el valet informativo desde canales corporativos y las redes sociales, es no entender (o peor) es justificar esta posición antidemocrática de un desmedido presidente que se cree un mini Trump y no asume la responsabilidad que conlleva estar al frente de un país con grandes problemas y una sociedad con enormes carencias, como para distraer su esfuerzo en coartar la libertad de expresión, solo para mantener acallada a la prensa que está en desacuerdo con su gestión o denuncia y expone sus corruptelas institucionales, desde el mismo púlpito del cual habla y revolea la moral que despues desconoce en el campo de batalla de la gestión diaria, al mando del gobierno nacional.

Los esfuerzos del gobierno nacional por rechazar con argumentos cuestionables, las críticas que parten de constitucionalistas y organizaciones de periodistas como FOPEA, no son suficientemente creíbles, a la luz de una gestión con rasgos de autoritarismo explícito, un presidente bastante desequilibrado, que no respeta su palabra y tiene como meta establecer la verdad única (la propia), traicionar a sus propios aliados, desconocer sus propias decisiones (caso ley de discapacidad y financiamiento universitario) y cumplir objetivos que no involucran a la sociedad como parte activa, sino como la plebe que solo debe recibir “los beneficios” de sus “magnas decisiones”, sin más derecho que callar y otorgar.

Desde distintos sectores de profesionales constitucionalistas y de organismos internacionales defensores de la libertad de expresión en el mundo, señalan que existe una clara intención de criminalizar expresiones sobre funcionarios involucrados en asuntos de interés público y buscar herramientas que tengan efectos inhibitorios sobre las ideas críticas, amenazando preventivamente con accionar penalmente con aquellos que se enfrenten con el gobierno nacional.

En la ambigüedad está la amenaza

Asimismo la crítica ha recaído sobre expresiones oficiales del proyecto como “manipular la opinión pública’, ‘campañas coordinadas’ o ‘desinformación masiva’ las cuales no está delimitadas en el texto y no le permite al ciudadano saber cuándo si o cuando no está dentro del universo jurídicamente permitido

El texto del proyecto de ley es ambiguo y capcioso porque la figura punible para entender si el ciudadano está en falta, no exige la producción de un acto lesivo concreto, dado que alcanza con señalar que alguien o un grupo “procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública” para entender que constituye un delito y condenar a alguien sin mucho trámite.

En síntesis y como el Foro de Periodismo dijo públicamente, esta ley representa “un riesgo cierto para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión”. Y es de esperar que diputados y senadores le pongan límites a un gobierno que llegó gracias a los medios de comunicación que le tendieron la alfombra roja al outsider que de canal en canal desplegaba la oratoria “anarco-capitalista” que se oponía al populismo y lo impulsaron a su victoria política.

Hoy, esos mismos que le dieron el espacio y la libertad, son amenazados con la mordaza de una ley que pende sobre sus cabezas como una espada de Damocles y con bordes difusos y de cuestionable rigurosidad legal, amenaza con meter preso a cualquiera que disienta con aquel que desde el discurso propio, decía a quien quisiera escucharlo que era la libertad lo que avanzaba en Argentina, lo cual esta ley (como otras) ponen en seria duda. (Agencia OPI Santa Cruz)