Milei supervisó inversiones por 3465 millones en Bahía Blanca

- Publicidad -

El Ejecutivo nacional supervisó compromisos privados que totalizan 3.465,4 millones de dólares en el polo bonaerense, mientras la cúpula oficialista desplegó su estructura territorial con la reelección de 2027 como directiva electoral prioritaria.

El presidente Javier Milei encabezó una comitiva gubernamental en la ciudad de Bahía Blanca, para supervisar tres proyectos productivos que reúnen compromisos de capital por US$ 3.465,4 millones. La agenda oficial articuló la fiscalización de emprendimientos amparados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un acto partidario cerrado orientado al armado proselitista de cara a los comicios presidenciales.

La primera escala técnica tuvo lugar en las instalaciones de Compañía Mega S.A., firma dedicada al procesamiento de gas proveniente de Vaca Muerta. El mandatario mantuvo contacto directo con operarios junto al CEO corporativo, Tomás Córdoba, y el titular de YPF, Horacio Marín. La empresa prevé desembolsar US$ 365,4 millones para elevar en 27% su capacidad de tratamiento de hidrocarburos, iniciativa con la que proyecta la creación de 770 puestos laborales entre directos e indirectos con alcance en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

- Publicidad -

Durante el itinerario aéreo sobre los terrenos adyacentes a la Central Térmica Piedra Buena, la comitiva observó el área asignada al desarrollo petroquímico de Pampa Energía, encabezada por Marcelo Mindlin. La compañía formalizó la aprobación de su ingreso al esquema fiscal del RIGI para edificar una planta de urea valuada en US$ 2.700 millones. De acuerdo con las estimaciones difundidas por el Gobierno, la fábrica alcanzará una capacidad fabril de 2,1 millones de toneladas anuales hacia el año 2029, con un rendimiento proyectado de US$ 1.000 millones entre colocaciones en el mercado externo y sustitución de importaciones.

Desembolsos en el puerto y la proyección de Louis Dreyfus Company

La delegación gubernamental se desplazó hacia la terminal portuaria local para inspeccionar las 12 hectáreas donde operará Louis Dreyfus Company. En el predio, Milei fue recibido por el gerente distrital, Juan Matías Kavaliunas, y el director de Asuntos Públicos de la cerealera, Luis Zubizarreta, quienes expusieron el plan de US$ 400 millones orientado al procesamiento de semillas oleaginosas con una escala de molienda de hasta 4.000 toneladas diarias.

A través de un comunicado emitido por el oficialismo, se precisó que “la nueva planta se convertirá en una de las instalaciones de molienda de semillas de girasol más grandes del mundo, con una producción estimada de 400 mil toneladas de aceite crudo de girasol y 75 mil toneladas de aceite crudo de soja por año”. El reporte institucional añadió que la infraestructura comprende “sistemas de preparación para limpieza, descascarado, acondicionamiento y laminado”, además de instalaciones cerradas de transporte continuo orientadas a restringir emanaciones industriales.

En el plano institucional y partidario, la delegación integró a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, al secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y al diputado nacional Sebastián Pareja. Finalizadas las recorridas fabriles, la conducción gubernamental concretó un cónclave con la militancia y cuadros territoriales de la provincia de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)