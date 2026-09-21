Comerciantes de Caleta Olivia piden alivio fiscal

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Comerciantes Unidos de Caleta Olivia pidieron a las autoridades provinciales y municipales que se trabaje para generar un alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas y se incrementen los controles ante la comercialización informal en la ciudad.

Así lo señaló Fabio González, dirigente de la organización mercantil, quien sostuvo que hay un escenario “de incremento sostenido de los costos operativos, las cargas tributarias, las tarifas de servicios y una actividad en caída”.

“Estamos todos los días afrontando nuevas tarifas o nuevos impuestos que van apareciendo y queremos que se ordene todo eso” afirmó González y sostuvo que se está trabajando con el Concejo Deliberante para modificar el impacto de las tarifas municipales.

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También pidieron a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) sobre el impacto del cuadro tarifario del sector comercial.

Comerciantes Unidos agrupa a unos 400 comerciantes de distintos rubros.

El dirigente mercantil pidió que haya mayores controles para el comercio informal, aunque aseguró que “no estamos en contra de las ferias. Sabemos que hay una necesidad, que la gente tiene que trabajar, quiere vender y quiere ganarse un peso, y está muy bien”.

“Pedimos que haya más control sobre el ingreso de mercaderías a la ciudad que no está declarada” argumentó. (Agencia OPI Santa Cruz)