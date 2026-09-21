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(OPI Chubut) – El Batallón de Ingenieros IX del Ejército Argentino en Río Mayo deberá pagar una boleta de energía eléctrica por $60 millones, donde se acumularon 5 períodos impagos que comprenden los meses de marzo a julio de 2026.

Así lo indicó la cooperativa energética de Río Mayo quien inició las gestiones para regularizar el pago de la deuda.

Se trata de una dependencia del Ejército que mantiene una deuda con la Cooperativa de Servicios Públicos por un capital acumulado cercano a los $50 millones, y la deuda que se sumó de agosto.

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La Cooperativa avanzó por la vía administrativa para que el Ejército tome intervención y pueda gestionar los recursos necesarios para cancelar las obligaciones pendientes.

Ante una eventual suspensión por falta de pago, existe un procedimiento específico establecido por el Decreto Nacional 1174/2002, que obliga a las empresas prestadoras a comunicar previamente la decisión tanto al establecimiento afectado como a la autoridad nacional correspondiente. La norma establece una anticipación mínima de 30 días hábiles administrativos antes de concretar la interrupción. (Agencia OPI Chubut)