Adorni entregó un informe de 78 páginas por su patrimonio

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El descargo técnico de 78 páginas presentado ante la fiscalía busca frenar una eventual citación a indagatoria tras detectarse diferencias millonarias en moneda nacional y operaciones inmobiliarias en dólares en efectivo.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito formal de 78 páginas ante la Justicia para justificar la evolución de sus bienes personales y responder a los cuestionamientos formulados por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La presentación, ingresada por su abogado defensor Matías Ledesma antes del vencimiento del plazo procesal fijado para este martes, procura desestimar las sospechas en la causa penal abierta por presunto enriquecimiento ilícito. El documento intenta contestar un pliego de 20 preguntas sobre la adquisición de propiedades y el manejo de fondos durante su paso por la administración nacional entre diciembre de 2023 y junio del corriente año.

El núcleo de la objeción judicial apunta a una diferencia superior a los $43 millones entre los ingresos y consumos registrados de manera conjunta con su esposa, Bettina Angeletti. Frente a ese desfase, la defensa técnica calificó el monto como una brecha residual exenta de desproporción manifiesta. Respecto a la adquisición de una vivienda en el Country Indio Cuá, tasada en US$120.000, el descargo asentó que la operación contó con financiamiento hipotecario y rechazó las declaraciones del contratista Matías Tabar, quien había fijado las remodelaciones en US$245.000. El exfuncionario sostuvo que las obras demandaron un desembolso efectivo de US$175.000 solventado íntegramente con ahorros previos.

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El informe defensivo también buscó neutralizar las sospechas en torno a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, cancelado en divisa extranjera en efectivo con fondos propios no bancarizados. En paralelo, la presentación detalló que las transferencias con criptoactivos correspondieron a ocho direcciones de Bitcoin utilizadas entre 2014 y 2018, las cuales permanecen sin fondos y fueron cerradas antes de asumir funciones bajo la presidencia de Javier Milei. Pollicita analizará los balances aportados antes de definir si solicita nuevas medidas de prueba o si cita a declaración indagatoria al matrimonio investigado. (Agencia OPI Santa Cruz)