Confirmaron el inicio del juicio a dirigente de ATE por desvíos de fondos

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(OPI Chubut) – El secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga será juzgado desde el 19 de octubre por presunta administración fraudulenta en perjuicio del gremio de estatales.

El juicio oral y público abordará a causa por la que Quiroga es acusado de haber transferido más de $22 millones de las cuentas de la organización a cuentas personales y de su entorno familiar.

La jueza Karina Breckle será quien lleve adelante las audiencias tras haberse elevado la causa por parte de la jueza de Rawson Eve Ponce y haber rechazado los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa de Quiroga.

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El monto actualizado de las operaciones investigadas superaría actualmente los $500 millones y se prevé que se exponga prueba que acredite esos desvíos producto del levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas del imputado.

La Fiscalía pidió 3 años y 2 meses de prisión efectiva, mientras que las querellas solicitaron penas de hasta cuatro años de prisión, junto con la inhabilitación para ejercer cargos sindicales. (Agencia OPI Chubut)

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