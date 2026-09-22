La fiscalía reclama un solo juicio por Hotesur y Los Sauces

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La apelación del Ministerio Público Fiscal busca impedir que el juzgamiento independiente de los expedientes postergue el debate sobre las maniobras hoteleras hasta 2027 y fragmente la producción probatoria común.

El fiscal general Diego Velasco presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación para exigir la unificación definitiva de las causas Hotesur y Los Sauces, reclamando que ambas investigaciones confluyan en un debate oral único.

La impugnación del titular de la fiscalía ataca la resolución del Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los magistrados José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes determinaron separar los procesos contra la expresidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. El tribunal fundamentó la escisión sosteniendo que los expedientes “conservan objetos procesales distintos, aun cuando presenten un marco histórico común, algunos imputados coincidentes y determinados puntos de contacto probatorio”.

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Velasco argumentó en su presentación que fracturar el trámite genera un “gravamen concreto al ejercicio de la acusación pública” debido a que las maniobras delictivas bajo análisis se encuentran “entrelazadas”. El fiscal advirtió que la división “compromete la posibilidad de reconstruir integralmente las maniobras investigadas, de producir la prueba común en un mismo contexto de inmediación y contradicción y de obtener una valoración conjunta de elementos conexos”, omitiendo los acuerdos fijados durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre.

La divergencia en el cronograma procesal motivó la urgencia del planteo: el debate por presunta asociación ilícita y lavado de activos en Los Sauces fue fijado para el 23 de octubre, mientras que la causa por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz canalizada hacia la firma Hotesur quedó programada para el 19 de marzo de 2027. Ante este desfasaje, Velasco alertó que iniciar el primer juicio tornaría “abstracta o insuficiente la revisión pretendida”, obligando más tarde a reproducir actos de sustancial complejidad. (Agencia OPI Santa Cruz)