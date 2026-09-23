Proyección de inflación para septiembre alcanza el 2%

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Las consultoras privadas detectaron alzas semanales de hasta 1,1% en alimentos durante la tercera semana del mes, mientras el mercado proyecta cerrar el año en 30% frente a la pauta del 29% oficial.

El Índice de Precios al Consumidor presiona hacia una tasa mensual del 2% para septiembre, impulsado por el encarecimiento en alimentos y bebidas que interrumpe la trayectoria descendente del 1,7% registrada en agosto. La evolución cuantitativa relevada por el sector privado durante la tercera semana de septiembre contrasta con las metas comunicadas por el equipo económico nacional tras el piso inflacionario de los últimos catorce meses.

La consultora Analytica calculó un avance semanal del 0,7% en la canasta de alimentos, acumulando un promedio del 2,7% en el bloque de las últimas cuatro semanas móviles y fijando su estimación general del mes en el 2%. Dentro de la apertura por rubros, los mayores incrementos promedio correspondieron a verduras con un 12,6% y frutas con un 4,3%, en tanto que carnes y derivados anotaron 0,9% y el segmento de aceites, grasas y mantecas varió un 0,6%.

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El informe técnico de la consultora LCG arrojó una suba del 0,6% en la tercera semana y un promedio acumulado del 1,8% en cuatro semanas, registrando una aceleración de 0,3 puntos porcentuales. La variación semanal estuvo traccionada por verduras con 2,3%, carnes con 1,1%, bebidas con 0,8% y panificados con 0,7%, rubro de bebidas que el mes previo explicó el 70% del avance general de alimentos con un alza acumulada del 9,3%.

Subas en tarifas y dispersión en las proyecciones cambiarias del mercado

La consultora Econviews registró que “nuestro relevamiento de precios arroja una variación de 1,1% promedio en la tercer semana de septiembre, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados” y constató que “esta semana se destacaron subas en carnes y derivados (+1,1%) y lácteos (1,2%)”, ubicando el promedio de las últimas semanas en 0,7%. Al mismo tiempo, la consultora Eco Go consignó que el indicador absorbe el impacto de los servicios regulados debido a que “el IPC contará con un menor aporte desinflacionario de los estacionales y enfrentará nuevos ajustes de tarifas”, puntualizando ajustes del 8% en trenes metropolitanos, 4,2% en electricidad, 4,1% en colectivos y 1,4% en gas.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la variación de precios perforó el umbral del 2% y se sitúa en un rango de entre 1,5% y 2%, proyectando que el indicador podría cruzar a la baja el escalón de entre 1% y 1,5% durante los próximos meses o en 2027 bajo el esquema fiscal y monetario vigente. No obstante, las estimaciones privadas compiladas por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectan una pauta del 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre, sin registros inferiores al 1,6% mensual hasta febrero de 2027.

La mediana del mercado relevada por la autoridad monetaria sitúa la inflación interanual de 2026 en torno al 30%, desfasada un punto porcentual por encima de la pauta del 29% consignada en el proyecto de Presupuesto 2027 presentado ante el Congreso de la Nación, texto que contempla una desaceleración al 18% para el ejercicio fiscal posterior. (Agencia OPI Santa Cruz)