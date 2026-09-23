Quirno exigió reanudar el diálogo por Malvinas ante la ONU

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La representación diplomática nacional intimó a Londres ante la Asamblea General de la ONU a retomar el diálogo bilateral y acatar las resoluciones sobre descolonización territorial del archipiélago austral.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, respondió formalmente a los dichos del primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, al ratificar la postura argentina de reanudar tratativas diplomáticas directas por la soberanía de las Islas Malvinas. La réplica oficial aconteció en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que el mandatario británico manifestara ante el plenario que su administración sostendrá una posición firme frente a eventuales contingencias que afecten a los territorios de ultramar.

La Cancillería argentina desestimó los argumentos expuestos por la delegación británica y encuadró el diferendo en las normativas internacionales vigentes. “Argentina tiene plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia. Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos del derecho internacional”, aseveró Quirno durante su alocución.

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El titular del Palacio San Martín remarcó la continuidad territorial que sostiene la demanda soberana del Estado argentino sobre los archipiélagos del Atlántico Sur y sus áreas adyacentes. “En respuesta a lo expresado por el señor primer ministro del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, deseo recordar que las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino”, indicó el funcionario.

Quirno impugnó la legitimidad del control británico y expuso los antecedentes históricos del diferendo que se remontan al siglo XIX. La ocupación de las islas data de 1833, momento en que fuerzas militares británicas desalojaron a las autoridades civiles y a los habitantes argentinos establecidos en las islas. “Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina, que formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas hasta el presente”, sostuvo el ministro.

El canciller argentino subrayó los pronunciamientos emitidos por los organismos multilaterales que conminan a ambas administraciones a dirimir pacíficamente la situación jurídica del territorio. “La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, que son parte integrante del territorio nacional. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó Quirno al cerrar su presentación diplomática. (Agencia OPI Santa Cruz)