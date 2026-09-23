Jubilación mínima sube a $435.748,51 en octubre

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El haber mínimo garantizado se ubica en $435.748,51 tras computar la inflación de agosto, mientras que la cobertura de la asignación por hijo asciende a $203.565 en Santa Cruz y la Patagonia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un ajuste previsional y de asignaciones familiares del 1,66% para octubre, tras la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones que toman como parámetro técnico la variación del Índice de Precios al Consumidor medido por el INDEC en agosto. El esquema administrativo define los nuevos pisos y techos de ingresos para la totalidad del universo pasivo y asistencial.

El cuadro liquidatorio de la Resolución 284/2026 establece que el haber mínimo jubilatorio garantizado queda fijado en $435.748,51, al tiempo que el haber máximo del régimen ordinario se ubica en $2.932.174,85. Dentro del mismo dispositivo, la Prestación Universal para el Adulto Mayor asciende a $348.598,81 y la Prestación Básica Universal se sitúa en $199.335,05 para las liquidaciones del período.

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La normativa impacta directamente en las bases salariales sujetas a retención con destino a la seguridad social, donde la base imponible mínima devengada pasa a $146.759,98 y el tope máximo contributivo alcanza los $4.769.631,49. La disposición técnica comprende los coeficientes de actualización de haberes para los trabajadores que cesen en la actividad formal al 30 de septiembre y para quienes inicien el trámite jubilatorio a partir del 1 de octubre bajo el régimen de compatibilidad.

Impacto del esquema de asignaciones familiares en la región patagónica

El régimen asistencial instrumentado mediante la Resolución 283/2026 traslada el ajuste del 1,66% al sistema de cobertura infantil y por embarazo, fijando el valor general en $156.588 y elevando a $509.863 la prestación para hijos con discapacidad. Para la zona diferencial que integra a Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y el partido de Patagones, el beneficio de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo se liquida en $203.565, mientras que el haber por discapacidad trepa a $662.822.

Para los asalariados registrados en relación de dependencia, la asignación familiar por hijo y prenatal distribuye $78.304 en el tramo de ingresos de hasta $1.212.301, pasa a $52.821 para salarios de hasta $1.777.957 y liquida $31.949 en remuneraciones de hasta $2.052.708. En el segmento que percibe entre ese tope y los $6.419.726, el haber se reduce a $16.487, paralelamente a las escalas de discapacidad que abonan $254.943, $180.358 y $113.829 según el escalón salarial registrado.

Las prestaciones extraordinarias de pago único quedan tasadas en $91.273 por nacimiento, $545.685 por adopción y $136.662 por matrimonio, sumado al componente por cónyuge que otorga $19.002 en el orden general y $37.695 en las provincias patagónicas. El régimen tributario simplificado absorbe las mismas cifras en sus escalas, asignando $78.304 en la categoría A, $52.821 en la B y $16.487 de la C a la G, junto con el beneficio por hijo con discapacidad fijado en $254.943 para la categoría A, $180.358 para la B y $113.829 para las escalas C a K. (Agencia OPI Santa Cruz)