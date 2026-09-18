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(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno nacional vuelve a la carga con otro recorte al gas bonificado quitando otras jurisdicciones beneficiadas en el marco de la ley “Zona fría” que ya fue cercenada cuando el Congreso decidió quitar del valor subsidiado el transporte, la distribución y los cargos fijos, a la región patagónica, que representa más o menos el 50% de cada factura.

Ahora, el gobierno nacional va por otras zonas como Cuyo y el NOA, que como las patagónicas tienen temperaturas muy bajas en algunos lugares y que en tren de bajar beneficios y “ahorrar” fondos, el gobierno apunta a reducirlo más junto a Mar del Plata que de acuerdo al planteo oficial no merece ser considerada dentro del área a beneficiar y que el kirchnerismo lo hizo por razones electorales; todo puede ser, pero conceptualmente lo que hace nación es matar una mosca con un lanzallamas. Y en esto ayudan diputados que “dicen” representar los intereses de Santa Cruz.

Jairo Guzmán, es diputado nacional por La Libertad Avanza de Santa Cruz y José Luis Garrido es diputado nacional del SER (oficialismo provincial) y ambos votaron afirmativamente el retiro o disminución del 50% del beneficio por “zona Fría” a la región Patagónica y especialmente a Santa Cruz.

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Con sus votos apoyando a Milei, perjudicaron al habitante de nuestra provincia, al comerciante, al productor, al empleado que vive con un salario por debajo de la línea de pobreza y solo buscaron apoyar las decisiones del presidente y los negociados que acordaron entre Caputo y Vidal.

Tener memoria

El habitante de Santa Cruz no debe olvidar que gracias a las acciones de estos dos personajes, que fueron elegidos para representar a la provincia, hoy las boletas de gas tienen un 50% más de gravamen que impacta directamente en sus bolsillos.

El Diputado Jairo Guzmán posa con el Presidente Javier Milei –

Y personalmente soy alguien que repudia el populismo K y las décadas donde el Estado hacía buenos negocios con las empresas de energía y transporte enriqueciendo funcionarios y sosteniendo campañas políticas, “derramando” un beneficio artificial que destruía la base de nuestras reservas energéticas difícil de recuperar en el corto tiempo, pero estoy absolutamente en contra que de un día para otro a zonas difíciles meteorológicamente como la Patagonia austral, les aumenten las cargas impositivas y los costos un 50 % sin considerar la situación social y económica del habitante santacruceño, con la anuencia de quienes debieron responder a sus votantes y la obligación de representar sus intereses y no los propios o las del gobierno nacional.

Y ahora en este segundo round, Garrido y Guzmán, van a volver a levantar la mano para aprobar cualquier retoque a la “Zona fría” y en poco tiempo, si a Javier Mieli se le ocurre, para proteger el déficit, anular de cuajo el beneficio, seguramente serán estos dos diputados “representantes de Santa Cruz”, los que avalarán con sus dos manos lo que ordene la presidencia y el gobernador cooptado por la billetera nacional; y la frase maradoniana (la tenés adentro) será, una vez más, un hecho irreparable.

El Diputado Nacional por Santa Cruz José Luis Garrido – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El santacruceño medio, el votante, el hombre despolitizado y que cree y confía que los diputados y senadores elegidos, realmente representan sus intereses, no debe perder de vista el comportamiento errático que han tenido estos años personas como Carambia y Gadano en el senado y Garrido y Guzmán en diputados.

Es muy importante tener memoria para que cuando cualquiera de ellos aparezcan reseteados de decentes y camuflados en partidos provinciales inventados o alianzas con nombres rebuscados, pero que en el fondo es gatopardismo puro, tengamos la claridad necesaria para no favorecerlos con el voto, porque en el fondos, ninguno de ellos es culpable, solo son miserables oportunistas que juegan con la buena fe de la gente; la culpa realmente es de todos nosotros que no tenemos memoria y repetimos la historia teniendo absoluta seguridad de que nada vamos a poder cambiar, haciendo siempre lo mismo. (Agencia OPI Santa Cruz)